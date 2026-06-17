Confirmado: Lista de calles que cerrarán en Guadalajara el 18 de junio por el partido México vs Corea del Mundial 2026

La participación de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ continúa su camino en Jalisco, donde el próximo jueves 18 de junio México enfrentará su segundo compromiso correspondiente al Grupo A del certamen al medirse ante Corea del Sur en punto de las 19:00 horas. Ante el compromiso del tricolor en la Zona Metropolitana de Guadalajara, el gobierno estatal implementó un operativo de vialidad para agilizar el traslado de miles de aficionados, por lo que informó que cerrarán varias calles varias horas antes y después del partido.

Lista de calles que cerrarán para el partido entre México y Corea del Sur este 18 de junio

Las principales afectaciones a la circulación estarán concentradas en los alrededores del estadio y en las vialidades que conectan con la zona de El Bajío. Durante el operativo habrá cierres y restricciones sobre:



Laterales de Periférico Poniente

Lateral de avenida Vallarta

Avenida del Bajío

Avenida del Bosque

Además, el perímetro de vigilancia y control vial abarcará:



Periférico Poniente

Avenida Vallarta

Avenida Las Torres

Avenida del Bajío

Avenida Inglaterra

Avenida Aviación

Las autoridades informaron que estas medidas buscan facilitar el ingreso y salida de miles de asistentes que acudirán al encuentro mundialista.

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¿A qué hora comenzarán las restricciones?

Los cierres temporales aplicarán el 18 de junio, fecha en la que Guadalajara recibirá el partido de la Selección Mexicana; las restricciones iniciarán aproximadamente siete horas antes del comienzo del encuentro y continuarán hasta siete horas después de que termine la actividad en el estadio.

A esto se suma una medida permanente durante junio: el Circuito JVC permanecerá cerrado al tránsito vehicular entre el acceso a las Villas Panamericanas y la conexión con avenida del Bosque, por lo que se recomienda considerar rutas alternas para evitar contratiempos.

También habrá cierres en el Centro Histórico

Las afectaciones viales no se limitarán a la zona del estadio; debido a las actividades del Fan Fest instalado en Plaza Liberación, varias vialidades del Centro Histórico mantienen restricciones para privilegiar el paso seguro de peatones.

Entre las calles con cierres se encuentran:



Morelos

Hidalgo

Liceo

Maestranza

Ramón Corona

¿Cómo llegar al estadio durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las autoridades recordaron que el inmueble no contará con estacionamiento para el público general durante los partidos del torneo; por ello, la recomendación es utilizar transporte público o el servicio especial "Ride al Estadio", que tendrá salidas desde puntos estratégicos como Auditorio Telmex, Plaza Patria y Expo Guadalajara.