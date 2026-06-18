¡Ya entró en vigor! Por ley es requisito: Dueños de perros y gatos deberán cumplir 5 nuevas obligaciones en Edomex

Si tienes mascotas como perros y gatos en el Edomex, es importante que sepas que en las últimas horas entró en vigor de manera oficial la Nueva Ley de Protección, Cuidado y Bienestar Animal del Estado de México.

Estas nuevas normas están dirigidas para que los propietarios mantengan un control y buen estado de salud para sus mascotas; asimismo, se establecieron sanciones más severas contra el maltrato animal.

La entrada en vigor de esta Ley marca un cambio importante para miles de familias mexiquenses que tienen animales de compañía, ya que a partir de ahora deberán cumplir nuevas obligaciones relacionadas con la identificación, cuidado y bienestar de perros, gatos y otras mascotas .

¿Cuáles son las nuevas obligaciones para dueños de perros y gatos en Edomex?

Uno de los cambios más relevantes es la creación del Registro Único de Animales de Compañía, un padrón estatal que permitirá a las autoridades contar con información actualizada sobre cada mascota registrada; además de facilitar su identificación, la medida busca fortalecer la protección de los animales y combatir situaciones de abandono o maltrato.

La nueva legislación establece que los propietarios deberán cumplir, entre otras, con las siguientes cinco disposiciones:



Registrar a su mascota en el Registro Único de Animales de Compañía.

Colocar una placa de identificación con los datos correspondientes.

Utilizar correa y pechera durante los paseos en espacios públicos.

Recoger las heces fecales de sus animales.

Garantizar atención médica veterinaria cuando sea necesaria.

Las autoridades también señalan que el registro incluirá información relacionada con vacunación, historial médico, domicilio y datos de la persona responsable del animal.

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Conductas que ahora están prohibidas por la nueva Ley

La normativa busca reconocer a los animales como seres sintientes, por lo que establece restricciones más estrictas contra prácticas consideradas de maltrato.

Entre las conductas prohibidas se encuentran mantener animales en condiciones inadecuadas, dejarlos permanentemente amarrados, negarles alimento o atención veterinaria, abandonarlos en la vía pública o someterlos a situaciones que afecten su bienestar .

Asimismo, se sancionará la venta irregular de animales, la reproducción indiscriminada con fines comerciales, el suministro de sustancias que alteren su comportamiento y cualquier acción encaminada a incrementar su agresividad.

¿Qué sanciones contempla la Ley?

Además de multas y sanciones administrativas, la legislación contempla medidas como trabajo comunitario en refugios o centros de bienestar animal para ciertos casos.

Cuando exista crueldad grave o se provoque deliberadamente la muerte de un animal, las consecuencias pueden escalar hasta penas de prisión de hasta seis años, además de sanciones económicas.