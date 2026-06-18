¡Casi a los golpes! Chofer y cobrador de la ruta Cree-Madero agreden a automovilista en Puebla

¡Cada vez más agresivos! En redes sociales comenzó a difundirse un video que muestra el momento en que un chofer de transporte público agrede a un conductor en calles de Puebla.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales, causando indignación por la manera en que el chofer se baja de su unidad para comenzar a discutir.

VIDEO: cobrador de la ruta CREE Madero agrede a automovilista

De acuerdo con los primeros reportes, todo comenzó con un accidente vial sobre la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la colonia La Margarita. Se desconoce si el auto rojo chocó con la unidad o si ocurrió un percance al momento de acelerar.

Lo que sí se sabe es que tras el incidente, el operador de la unidad 20 de la ruta Cree-Madero comenzó un intercambio de palabras que escaló rápidamente hasta convertirse en una confrontación.

En el video se observa cómo un hombre desciende del camión visiblemente enojado y, al dirigirse hacia el auto involucrado, empuja a un joven que se encontraba cerca del lugar.

Instantes después continúa caminando hasta encarar al conductor. Aunque varias personas intentan calmar la situación, el hombre permanece gritando y reclamando frente al automóvil, mientras el conductor no baja la ventana.

Viralizan VIDEO de la agresión en Puebla

Las imágenes fueron compartidas por testigos en las diferentes redes, donde rápidamente generaron cientos de comentarios.

Usuarios pidieron que las autoridades revisen el actuar del conductor y del cobrador, además de que se investigue si incurrieron en alguna falta durante el altercado.

Hasta ahora, ninguna autoridad ni la empresa responsable de la ruta CREE ha emitido un posicionamiento oficial sobre lo ocurrido.

Captan a chofer y "chalán" de la unidad 20 de la ruta CREE Madero portándose sumamente agresivos con un automovilista en la avenida Fidel Velázquez, a la altura de la Margarita. pic.twitter.com/a90NDIMyvf — Taboodepuebla (@taboodepuebl) June 17, 2026

Accidentes del transporte público en Puebla en 2026

De acuerdo con datos abiertos del Ayuntamiento de Puebla, durante el primer mes 2026 se registraron 32 accidentes que involucraron distintas unidades del transporte público en la capital poblana.

La mayoría correspondió a choques contra otros vehículos, con un total de 21 casos. Además, las estadísticas incluyen ocho caídas de pasajeros al bajar de las unidades, dos impactos y un atropellamiento.

El 3 de enero fue el día con mayor número de reportes, con cuatro percances registrados en distintos puntos de la ciudad, entre ellos avenidas como la 105 Poniente, 94 Poniente, y 73 Poniente.

