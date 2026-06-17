La escondieron detrás del concreto: encuentran cuerpo de mujer en Tijuana

Integrantes del Colectivo de Búsqueda de Baja California localizaron el cuerpo de una mujer dentro de una estructura de concreto ubicada bajo el viaducto elevado, sobre la avenida Internacional en Tijuana.

El descubrimiento ocurrió cerca de la calle Arias Bernal, donde las personas buscadoras inspeccionaban distintos puntos tras detectar indicios en la zona.

¿Dónde fue localizado el cuerpo de la mujer en Tijuana?

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los integrantes del colectivo revisaron una de las cavidades de la estructura que sostiene el viaducto y confirmaron la presencia de restos humanos.

La zona fue acordonada mientras peritos y autoridades estatales iniciaban las diligencias correspondientes para recuperar el cuerpo y recabar evidencia.

¿Quién era la mujer encontrada dentro de la estructura de concreto?

La víctima fue identificada de manera preliminar como María Carolina Paniagua, de 41 años. Sin embargo, autoridades no han confirmado esta versión.

Tras recibir el reporte, integrantes del Colectivo de Búsqueda de Baja California, encabezado por Lili Márquez, acudieron al sitio para verificar la información y acompañar las labores de recuperación.

La ubicación donde fue encontrado el cadáver complicó los trabajos de rescate. Debido a que los restos estaban dentro de una estructura de concreto, fue necesario emplear maquinaria pesada para romper parte de la base del viaducto y permitir la extracción.

Las maniobras se prolongaron durante varias horas antes de que el cuerpo pudiera ser recuperado. Los primeros reportes señalan que el cuerpo habría permanecido oculto en ese lugar durante aproximadamente una semana.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer cómo llegó la víctima a ese sitio, el hallazgo muestra la magnitud del problema de desapariciones en la entidad, así como los feminicidios.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los primeros cuatro meses de este año, se han registrado 5 feminicidios en el estado. Una ligera disminución en comparación con el mismo periodo pero del 2025, donde se reportaron 11 casos.