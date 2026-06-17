Colima castigará con cárcel las cirugías estéticas en menores de edad: Aprueban reforma al Código Penal

El Congreso del Estado de Colima aprobó por unanimidad, la reforma que impone los límites legales al ejercicio de la cirugía estética infantil, es decir, la cirugías estéticas en menores de edad. Esto ya quedó tipificado en el Código Penal del Estado.

Esta aprobación impone sanciones a quien las realice sin contar con una justificación médica. Se dio a conocer que con con 20 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó esta reforma al Código Penal de Colima y con ello queda la tipificación como delito as quien practique estas cirugías.

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Sanciones y penas de prisión para quienes realicen o autoricen procedimientos cosméticos

Se impondrán penas de prisión a quien realice, practique, participe o autorice procedimientos quirúrgicos con fines exclusivamente estéticos o cosméticos en personas menores de 18 años.

Además, "cuando la persona menor de 18 años sufra lesiones graves, pérdida de algún miembro u órgano se impondrá pena de cuatro a nueve años de prisión y multa de 200 a 400 unidades de medida y actualización. En el supuesto de que la o el menor fallezca como consecuencia de la intervención quirúrgica o sus complicaciones, se impondrá una pena de cinco a diez años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización", se lee en el comunicado.

Las excepciones de la ley: Cirugías reconstructivas y tratamientos médicos necesarios

Fue en mayo pasado que se dio a conocer esta propuesta donde se pedía excluir a las cirugías reconstructivas y tratamientos médicos necesarios por de accidentes, malformaciones genéticas o afectaciones físicas que requieran atención especializada, pero sí se tuviera como objetivo que las cirugías no fueran bajo la presión social de la estética por estereotipos de belleza o influencias generadas principalmente a través de redes sociales.

México ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial en cirugías estéticas y con ello se observa un crecimiento en cuanto a la idea de adolescentes que buscan modificar su cuerpo sin dimensionar los riesgos médicos y emocionales que esto implica.

