¡Ataca de nuevo! Crece el miedo por el tirador de la Vía Atlixcáyotl en Puebla; ya suman 10 ataques y así opera

El tirador de la Vía Atlixcáyotl, del municipio de Atlixco, en Puebla , nuevamente mantiene en alerta a la población tras realizar un nuevo ataque armado donde dejó severos daños y momentos de pánico a un automovilista el martes 16 de junio.

Este caso mantiene abiertas diversas investigaciones ya que, con el incidente más reciente, el francotirador acumularía al menos 10 agresiones registradas durante los últimos meses.

¿Cómo ocurrió el ataque más reciente en la Vía Atlixcáyotl?

El nuevo episodio ocurrió durante la madrugada del martes 16 de junio, cuando un presunto médico que circulaba sobre la Vía Atlixcáyotl con dirección a Atlixco denunció haber escuchado un fuerte impacto contra su vehículo después de pasar el puente del Niño Poblano.

El afectado relató que escuchó un golpe repentino sobre el toldo de la unidad y decidió no detenerse por temor a que se tratara de una estrategia para obligarlo a descender del vehículo. Posteriormente confirmó los daños y presentó la denuncia correspondiente para que las autoridades investiguen lo sucedido.

La Secretaría de Seguridad Pública de Puebla había reconocido previamente ocho eventos con caracteríticas similares; sin embargo, tras la aparición de nuevos reportes, la cifra de este tirador ya alcanzaría los 10 casos atribuidos al mismo agresor.

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¡Otro más! 🚗❌ Otro vehículo resultó dañado tras ser agr3dido por el tirad0r de la Vía Atlixcáyotl, por lo que ya suman 10 unidades dañadas



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Así opera el presunto tirador que mantiene en alerta a Puebla

Las investigaciones apuntan a que los ataques no se realizan desde el nivel de la calle; autoridades estatales han señalado que, por el ángulo de impacto detectado en diversos vehículos, los disparos podrían provenir de puntos elevados como terrazas, departamentos o ventanas ubicadas en edificios cercanos a la vialidad.

Además, el titular de la SSP, Francisco Sánchez González, informó que los análisis realizados muestran el uso de distintos proyectiles; en algunos hechos se detectaron perdigones, mientras que otros impactos presentan características compatibles con municiones de calibre 9 milímetros.

La Fiscalía mantiene abiertas cuatro carpetas de investigación, tres corresponden a daños en vehículos y una más a lesiones dolosas.

El caso comenzó a tomar relevancia desde enero, cuando un menor resultó herido en la mandíbula; posteriormente se registraron ataques contra un autobús de pasajeros, un repartidor que sufrió una fractura en la pierna y diversos automovilistas.

A la investigación también se suma un video difundido recientemente en el que se observa un rayo láser apuntando hacia conductores que transitaban por la zona, situación que ha incrementado la inquietud entre quienes utilizan diariamente la Vía Atlixcáyotl.