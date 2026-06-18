Indignación en Jalisco: Golpean y atropellan a alumna afuera de una secundaria en Lagos de Moreno

En redes sociales circularon videos que desataron la indignación en Lagos de Moreno, Jalisco, luego de que una alumna de secundaria fue brutalmente golpeada y después atropellada, presuntamente por dos mujeres adultas.

VIDEO: Golpean a estudiante afuera de la Secundaria Técnica 127 de Lagos de Moreno

La agresión ocurrió la tarde del martes 16 de junio en inmediaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 127, ubicada en la colonia San Miguel, en Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con videos difundidos en redes sociales y reportes de medios locales, una estudiante que todavía llevaba el uniforme escolar fue golpeada por una mujer adulta.

En las imágenes se observa que la menor está en el suelo mientras la mujer está encima de la adolescente sin dejar de someterla.

¡Escándalo en Lagos de Moreno!



Estudiante, joven, niña o incluso una mamá se encuentra lista para ir a la cárcel tras agredir a una alumna de la Escuela Secundaria Técnica 127.



Y no solo ella: también deberá enfrentar la justicia quien conducía la camioneta que atropelló… pic.twitter.com/9WXz0oMuAg — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) June 18, 2026

Alrededor de la escena había decenas de estudiantes que presenciaron lo ocurrido. Varios de ellos grabaron el momento con sus celulares, pero ninguno se atrevió a detener la agresión.

Pero el acto tan violento no se detuvo ahí y segundos después ocurrió otro ataque que desató la indignación en redes sociales.

Video muestra el momento en que una camioneta atropella a la alumna en Jalisco

Mientras la adolescente permanecía en el piso, una camioneta tipo Nissan Frontier pasó por el lugar y sin pensarlo terminó pasando por encima de la menor.

Trasciende que la camioneta era conducida por otra mujer que presuntamente acompañaba a la agresora. Sin embargo, esa versión todavía no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tampoco se ha determinado si el accidente fue intencional o si ocurrió por otra circunstancia, aunque en el video se puede ver claramente que de haberlo querido, la mujer pudo haber frenado a tiempo.

Estado de salud de la adolescente atropellada en Lagos de Moreno, Jalisco

Tras la agresión, la alumna recibió atención de paramédicos y fue trasladada a un hospital de urgencia, pero hasta el momento no se ha informado de manera oficial cuál es su estado de salud.

Hasta ahora no se ha dado a conocer la identidad de las personas involucradas ni se han confirmado las versiones que circulan en redes sociales, sin embargo no es normal que dos mujeres ataquen a una joven de esa manera.

Pese a esto, las autoridades serán las encargadas de revisar los videos, recabar testimonios y determinar si se cometieron delitos, además de deslindar responsabilidades.

¿Qué dijo el director de la Secundaria Técnica 127?

Tras lo ocurrido, el director del plantel, Gonzalo González, explicó que la agresión se registró fuera de las instalaciones de la escuela. También señaló que el conflicto no ocurrió entre alumnas, sino que se trató de un adulto externo que agredió a una estudiante, según dieron a conocer medios locales.

De acuerdo con el directivo, después del ataque varias personas llevaron a la menor al interior del plantel para resguardarla, mientras se comunicaban con sus padres.

