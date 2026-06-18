San Luis Potosí adelanta fin de clases: ¿Cuándo es el último día oficial del ciclo escolar?

En San Luis Potosí, la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) anunció oficialmente que se adelanta el cierre del ciclo escolar como una medida preventiva ante las altas temperaturas y lluvias torrenciales que golpean a la entidad; ante el pronóstico del clima adverso, el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, anunció la fecha del fin de clases para el mes de junio.

En conferencia de prensa de Ricardo Gallardo y posteriormente, a través de un boletín informativo en los canales oficiales de la SEGE de San Luis Potosí, se dio a conocer cuándo es el último día de clases y el día exacto en el que comienza el periodo vacacional.

La medida beneficiará a más de 540 mil estudiantes de educación básica que cursan sus estudios en planteles públicos y privados de la entidad. De acuerdo con las autoridades educativas, el objetivo es reducir riesgos relacionados con las altas temperaturas y las lluvias intensas que se han presentado durante las últimas semanas y que podrían continuar durante el inicio del verano.

¿Cuál será el último día de clases en San Luis Potosí?

La SEGE confirmó que el calendario escolar tendrá un ajuste para concluir actividades antes de lo previsto.

Las fechas oficiales quedaron de la siguiente manera:



Jueves 25 de junio: último día de clases para estudiantes de educación básica.

Viernes 26 de junio: sesión de Consejo Técnico Escolar y cierre de actividades para docentes.

Sábado 27 de junio: inicio formal del periodo vacacional en todo San Luis Potosí.

La decisión aplicará en más de ocho mil planteles educativos distribuidos en todo el estado.

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¿Por qué se adelantó el fin de clases?

La titular de la Secretaría de Educación, Deysi Maribel López Sierra, explicó que la medida busca proteger la salud y seguridad de estudiantes, docentes y personal escolar ante las condiciones climáticas registradas recientemente.

Las autoridades señalaron que el estado ha enfrentado episodios de calor intenso, así como lluvias atípicas que podrían mantenerse durante las próximas semanas; ante este escenario, se determinó concluir anticipadamente las actividades académicas presenciales para evitar situaciones de riesgo dentro y fuera de los planteles.

Aunque las clases concluirán antes, cada escuela podrá continuar con actividades previamente programadas, como ceremonias de graduación, eventos de cierre de ciclo, entrega de documentación y procesos administrativos internos.