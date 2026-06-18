Verificación vehicular en Jalisco: estos autos tienen hasta junio para hacer el trámite GRATIS

¡Se acaba el tiempo! Los conductores de Jalisco que cuenten con esta terminación de placas deben cumplir con la Verificación Vehicular Responsable 2026 antes de que termine el mes de junio.

En caso de no hacerlo, los contribuyentes podrán enfrentar recargos y multas, además de pagar un costo extra por realizar el trámite extemporáneo.

Verificación vehicular en Jalisco: ¿quiénes deben verificar su auto en junio 2026?

El programa se aplica de forma escalonada durante todo el año y está diseñado para que cada auto tenga un periodo específico de atención según el último número de su placa.

Para este mes, les toca a los vehículos con placas terminación 5. Este grupo tiene asignados los meses de mayo y junio como su periodo regular, por lo que junio representa la última oportunidad para cumplir sin pagar recargos.

También es importante recordar que la verificación es obligatoria para autos que circulan dentro de estas zonas:



Área Metropolitana de Guadalajara

Área Metropolitana de Ocotlán

Ciudad Guzmán

Tepatitlán de Morelos

Puerto Vallarta

Lagos de Moreno

Calendario de verificación vehicular en Jalisco 2026

A continuación, te compartimos el calendario de verificación según el último dígito de la placa:



Placa 1: enero – febrero

Placa 2: febrero – marzo

Placa 3: marzo – abril

Placa 4: abril – mayo

Placa 5: mayo – junio

Placa 6: julio – agosto

Placa 7: agosto – septiembre

Placa 8: septiembre – octubre

Placa 9: octubre – noviembre

Placa 0: noviembre – diciembre

¿Cuánto cuesta la verificación en Jalisco?

A principios de 2026, el Gobierno de Jalisco mantuvo un esquema de subsidio ligado al pago del refrendo vehicular por mil pesos, mediante el cual algunos automovilistas lograron obtener la verificación totalmente gratis.

En caso de no ser beneficiarios de este programa, estos son los costos del trámite.



Verificación en periodo regular: $500 pesos

Verificación extemporánea: $550 pesos

¿Qué pasa si no verificas tu vehículo a tiempo?

No cumplir con el trámite vehicular dentro del periodo asignado puede traer consecuencias importantes para los automovilistas. Entre las principales sanciones se encuentran:



Multas económicas

Restricciones para circular en zonas metropolitanas

Problemas para realizar trámites vehiculares

Posible retención de documentos en ciertos casos

Además, circular sin verificación vigente puede generar inconvenientes en retenes o revisiones ambientales.