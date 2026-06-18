Una discusión de pareja terminó en llamas: choque y explosión despertaron a vecinos en Ciudad Juárez

Lo que comenzó como una discusión de pareja al interior de un automóvil terminó en una escena de caos durante la madrugada en Ciudad Juárez. Un choque contra una camioneta estacionada provocó una explosión que despertó a los vecinos de la colonia Niños Héroes.

Discusión termina en explosión en Ciudad Juárez

Una discusión de pareja al interior de un automóvil en movimiento terminó en un aparatoso accidente, una explosión y el incendio de varios vehículos durante la madrugada en la colonia Niños Héros, en Ciudad Juárez.

Una mujer circulaba en su vehículo cuando comenzó a pelaer con su pareja. En medio de la discusión perdió el control de la unidad chocando contra una camioneta que se encontraba estacionada.

Tras el fuerte impacto, la camioneta estacionada terminó volcada y, segundos después, se registró una explosión que provocó un incendio. El vehículo donde viajaba la mujer también se incendió.

Pese al primer impacto, el automovil donde venía la pareja continúo avanzando y, aproximadamente media cuadra más adelante, se estrelló contra otro vehículo que estaba estacionado al exterior de una vivienda.

El fuerte ruido y las llamas alertaron a los vecinos que se encontraban descansando salieron de sus casas para ver que estaba pasando y ayudar. Algunos de ellos se encontraba en pijama y otros más en ropa interior.

Mujer pagará daños ocasionados provocados por la discusión

El saldo de los multiples choques causadas por la discusión de una pareja fue de tres vehículos dañados: el automóvil de la conducta y dos camionetas estacionadas en la zona. La mujer fue detenida y además deberá responder por los daños ocasionados por la discusión que dejó una explosión.

Las imágenes de cámaras de seguridad de un domicilio captaron el momento de la explosión ocurrida después del fuerte accidente.