No solo vienen por futbol; coreanos quedan fascinados con la lucha libre en Guadalajara

Mientras esperan el partido entre México y Corea del Sur en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, varios turistas coreanos decidieron conocer una de las tradiciones deportivas más populares del país, la lucha libre.

En Guadalajara, el cuadrilátero se convirtió en una parada obligada para visitantes que buscaban algo más que futbol y terminaron atrapados entre llaves, patadas, máscaras y gritos de la afición.

¿Por qué los turistas coreanos fueron a ver lucha libre en Guadalajara?

Para muchos visitantes extranjeros, la lucha libre forma parte de la identidad cultural de México. Ese fue el caso de Mi Su, quien viajó desde Corea junto a su familia y aprovechó su estancia para vivir la experiencia antes de acudir al Estadio Guadalajara.

"La lucha libre es una experiencia mexicana, es un momento excitante, uno de los mejores entretenimientos", comentó. La emoción fue tal que incluso algunos aficionados terminaron interactuando con los luchadores y formando parte del espectáculo.

La lucha libre conquista a los aficionados del Mundial 2026

Entre los asistentes también estuvo Lung Yum Kim, quien confesó que su curiosidad nació antes de viajar a México. "Es muy emocionante, busqué sobre la lucha libre en ChatGPT y ahora me encuentro aquí", relató entre risas. Aunque eran pocos los aficionados coreanos presentes, disfrutaron cada combate como si se tratara de una final.

Después de vivir la intensidad del cuadrilátero, llegó el momento de hablar de futbol. Y aunque los visitantes apoyarán a su selección, ninguno se atrevió a pronosticar una victoria para alguno de los dos equipos.

"Espero 1-1 empate, sería lo mejor, eso pienso", dijo Mi Su. La opinión fue compartida por Lung Yum Kim. "Yo deseo un juego empatado como 1-1, sí, 1-1".

El Mundial también se vive fuera de los estadios

La Copa Mundial no solo se juega en la cancha. También se construye en las calles, en los mercados, en los restaurantes y, en este caso, en las arenas de lucha libre.

Para estos turistas coreanos, la visita a Guadalajara dejó algo más que un partido de futbol, una probadita de una tradición mexicana que difícilmente olvidarán.

