Momentos de terror en la Toluca-Naucalpan: trailero evita tragedia de autobús de pasajeros sin frenos

Un trailero evitó un trágico accidente después de arriesgar su vida para lograr detener a un autobús de pasajeros que presuntamente sufrió una falla mecánica y que no podía frenar cuando circulaba sobre la carretera Toluca-Naucalpan en el Estado de México.

En imágenes captadas por una cámara de seguridad, y que posteriormente se viralizaron en redes sociales por la gravedad del incidente y la rápida reacción del conductor, se observa cómo un trailero realiza una maniobra que permite contener a un autobús de pasajeros que descendía sin control.

Instantes antes, la unidad ya había impactado mientras su operador intentaba evitar una tragedia ante el pánico de las personas que viajaban a bordo.

¿Cómo logró el trailero detener el autobús sin frenos?

Los hechos ocurrieron a la altura del paraje conocido como Las Mesas, en el municipio de Lerma, donde un autobús de la línea Montaña presentó una aparente falla en el sistema de frenado mientras avanzaba por uno de los tramos de esta importante vialidad que conecta a Toluca con Naucalpan.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador de la unidad intentó reducir la velocidad utilizando distintos recursos de emergencia; sin embargo, el vehículo continuó avanzando sin control, generando momentos de angustia entre los pasajeros.

La situación cambió cuando Aurelio Fabián Chagolla Martínez, conductor de una unidad de carga pesada que circulaba por la zona, detectó que algo no estaba bien con el autobús.

Según su propio testimonio, observó que el operador enfrentaba problemas para controlar la unidad y decidió actuar al percatarse de que el riesgo de un accidente mayor era inminente.

En las imágenes se aprecia cómo el autobús continúa descendiendo pese a los intentos de frenado; segundos después, el trailero coloca estratégicamente su vehículo frente a la unidad para disminuir gradualmente su velocidad hasta lograr detenerla por completo.

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“Ya quedó parado gracias a Dios, sacamos a la gente, gracias a Dios lo pude detener”, relató posteriormente el conductor, quien explicó en redes que incluso observó a varios pasajeros arrojarse por las ventanas ante el temor de una tragedia.

Pasajeros vivieron momentos de pánico en la Toluca-Naucalpan

Antes de ser contenido, el autobús se había impactado contra una piedra en un intento desesperado por frenar su marcha; sin embargo, la maniobra no logró detener completamente la unidad.

Tras el control de la emergencia, pasajeros descendieron del vehículo y recibieron atención de cuerpos de auxilio que llegaron al lugar; los reportes preliminares señalan que el incidente dejó alrededor de 10 personas lesionadas, aunque ninguna con heridas de gravedad que pusieran en riesgo su vida.