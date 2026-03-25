Brutal choque en Insurgentes Sur: Auto arrasa con árboles y termina sobre la banqueta

Durante las primeras horas de este miércoles 25 de marzo, el sur de la Ciudad de México (CDMX) fue testigo de un gran choque automovilístico que dejó una escena de caos y destrucción. El accidente ocurrió sobre la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la calle Cantera, en la colonia Santa Úrsula Xitla, perímetro de la alcaldía Tlalpan.

El vehículo involucrado, que quedó semidestruido y montado completamente sobre la acera y entre jardineras, protagonizó un recorrido errático que afectó severamente la infraestructura pública y el entorno natural de la zona.

#AlMomento | Impresionante accidente en Insurgentes Sur y cerrada de Cantera, colonia Santa Úrsula Xitla, Tlalpan.



El conductor perdió el control, se subió a la banqueta y derribó árboles y cables en un tramo de 60 metros.



Resultó lesionado y ya recibe atención médica.… pic.twitter.com/x1gunYMBzy — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

¿Qué pasó sobre Insurgentes Sur hoy miércoles 25 de marzo?

De acuerdo con los reportes desde el lugar de los hechos, el conductor de la unidad perdió el control del volante, lo que provocó que el auto ingresara violentamente a la zona de la banqueta. En su trayecto, el vehículo arrasó con todo a su paso en un tramo de aproximadamente 60 metros lineales.

El conductor quedó con varios golpes pero salió vivo del brutal choque, por lo que fue detenido en presunto estado de ebriedad por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

El impacto dejó las siguientes afectaciones, entre las que destacaron el derribo de cables de diversos servicios, dejando parte de la infraestructura colgando sobre la vialidad y la acera. Además, varios árboles que se encontraban en el sitio fueron arrancados o partidos por la fuerza del vehículo.

La unidad terminó con daños estructurales severos, quedando prácticamente inservible sobre la zona peatonal, a la espera del arribo de unidades especializadas para su retiro.

🚨 Fuerte accidente en Insurgentes Sur



Un conductor de 25 años perdió el control y recorrió más de 50 metros, derribando árboles y postes en Santa Úrsula Coapa.



Resultó con golpes y fue detenido.@PLATA11CDMX con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/Mng2Pw5ntg — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 25, 2026

Caos en la alcaldía Tlalpan: Servicios de emergencia acuden a Insurgentes Sur

Al momento, diversos equipos de emergencia y elementos de seguridad laboran en el punto del accidente para realizar el retiro de los escombros, los árboles caídos y asegurar el cableado afectado para evitar riesgos adicionales a los transeúntes y automovilistas.

Debido a la presencia de unidades de rescate y la magnitud de los destrozos sobre la banqueta, se recomienda a quienes circulan por Insurgentes Sur con dirección al Monumento al Caminero extremar precauciones. Aunque la circulación vehicular no ha sido cerrada en su totalidad, las maniobras de limpieza podrían generar asentamientos momentáneos en este sector de la colonia Santa Úrsula Xitla.