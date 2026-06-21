¿Pollo mágico? Caen 3 con dosis de droga en puesto de pollo en Azcapotzalco | Mientras Dormía

Tres hombres quedaron detenidos por policías de la Ciudad de México (CDMX) en la alcaldía Azcapotzalco, después de que les detectaron 37 dosis de posible droga al lado de un puesto de venta de pollo.

Así fue el operativo de la SSC que desarticuló punto de narcomenudeo en Azcapotzalco

El aseguramiento se dio en un recorrido de seguridad de tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en el cruce de Avenida Morelos y calle Ticomán, en la colonia San Andrés, el 20 de junio de 2026, cuando los oficiales vieron que los sospechosos intercambiaron bolsitas al lado de un puesto semifijo.

Los policías auxiliares, al percatarse de la maniobra entre tres sujetos, les marcaron el alto y procedieron a realizar una revisión de seguridad conforme a los protocolos de actuación policial.

¿Qué tipo de dosis de droga aseguraron los policías de la CDMX?

En el registro aseguraron 13 bolsitas de plástico transparente con aparente marihuana; 10 bolsitas con posible cristal; nueve con probable cocaína y cinco envoltorios con supuesta cocaína en piedra, para un total de 37 dosis incautadas, destacó la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un comunicado.

Detenidos en la colonia San Andrés cuentan con antecedentes por robo

Por estos hechos, los policías detuvieron a los tres hombres, de 43, 56 y 57 años, les informaron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien se encargará de determinar la situación jurídica de los detenidos.

Después de una revisión a los expedientes de los detenidos, las autoridades hallaron que el hombre de 43 años cuenta con una carpeta de investigación desde 2022 por robo.

