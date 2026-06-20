Paseo de la Reforma con afectaciones por evento deportivo hoy; estas son las alternativas viales en vivo
Este sábado 20 de junio de 2026 trae consigo aceptaciones, viales por marchas, CDMX, eventos deportivos y bloqueos; aquí alternativas viales en vivo.
Toma en cuenta que este sábado habrá distintas manifestaciones en la capital del país; entre eventos deportivos y marchas CDMX, las calles tendrán afectaciones; te dejamos aquí alternativas, viales para que no llegues tarde a tus actividades.
Paseo de la Reforma con afectaciones por evento deportivo hoy; estas son las alternativas viales en vivo
Cierre en Paseo de la Reforma
Hay afectaciones en Paseo de la Reforma por un evento deportivo que culmina en campo Marte; las alternativas viales son:
Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Avenida Ribera de San Cosme, Eje 1 Poniente, Avenida Presidente Masaryk.
#PrecauciónVial | Se realiza evento deportivo sobre Paseo de la Reforma, que tiene como salida y meta en Campo Marte. Consulta aquí ruta y #AlternativaVial pic.twitter.com/W1co0G0kcS— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 20, 2026