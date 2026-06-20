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Paseo de la Reforma con afectaciones por evento deportivo hoy; estas son las alternativas viales en vivo

Este sábado 20 de junio de 2026 trae consigo aceptaciones, viales por marchas, CDMX, eventos deportivos y bloqueos; aquí alternativas viales en vivo.

Afectaciones en calles por marchas CDMX y bloqueos hoy 20 de junio 2026: Alternativas viales EN VIVO
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Escrito por: Ollinka Méndez

Toma en cuenta que este sábado habrá distintas manifestaciones en la capital del país; entre eventos deportivos y marchas CDMX, las calles tendrán afectaciones; te dejamos aquí alternativas, viales para que no llegues tarde a tus actividades.

Paseo de la Reforma con afectaciones por evento deportivo hoy; estas son las alternativas viales en vivo

Cierre en Paseo de la Reforma

Hay afectaciones en Paseo de la Reforma por un evento deportivo que culmina en campo Marte; las alternativas viales son:
Avenida Chapultepec, Circuito Interior, Avenida Ribera de San Cosme, Eje 1 Poniente, Avenida Presidente Masaryk.

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