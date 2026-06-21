FGR confirma que seguirá el proceso penal por la tragedia de la Guardería ABC

Cuando parecía que el paso de los años podía convertirse en un argumento para poner fin a una parte del proceso judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó una decisión que cambia el rumbo del caso Guardería ABC.

El máximo tribunal determinó que los delitos relacionados con esta investigación no prescriben al estar vinculados con graves violaciones a los derechos humanos, por lo que la acción penal permanece vigente y el juicio contra dos exfuncionarios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) deberá continuar.

La resolución fue destacada este sábado por la Fiscalía General de la República (FGR), que sostuvo que el criterio de la Corte fortalece el acceso a la justicia para las víctimas y mantiene abierta la posibilidad de que los hechos ocurridos en 2009 sigan siendo investigados y juzgados.

FGR confirma que el proceso penal sigue en marcha

La Fiscalía explicó que la resolución de la SCJN permite dar continuidad a la causa penal iniciada por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos contra dos exfuncionarios del IMSS.

Ambos enfrentan un proceso por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas en la modalidad de comisión por omisión, al considerar que las responsabilidades atribuidas no pueden quedar sin revisión judicial únicamente por el paso del tiempo.

El organismo recordó que la defensa de los acusados promovió un juicio de amparo con el argumento de que la acción penal había prescrito y que, por esa razón, el caso debía cerrarse. No obstante, un juzgado federal rechazó esa solicitud y, posteriormente, la Suprema Corte confirmó ese criterio.

La Corte considera que los hechos están ligados a violaciones graves de derechos humanos

Uno de los puntos centrales de la resolución es que los ministros concluyeron que los hechos investigados están relacionados con presuntas violaciones graves a los derechos humanos.

Bajo ese criterio, los delitos no pueden extinguirse por prescripción, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar que las investigaciones continúen hasta que exista una resolución definitiva.

La FGR también subrayó que, para llegar a esta conclusión, no resulta jurídicamente relevante si las conductas atribuidas fueron dolosas o culposas, pues el análisis se centra en la naturaleza de los hechos y en el derecho de las víctimas a obtener justicia.

Tres personas permanecen en prisión por el caso Guardería ABC

Mientras el proceso contra los dos exfuncionarios continúa, actualmente tres personas permanecen privadas de la libertad por su responsabilidad en el caso: Nohemí López Sánchez, exresponsable del área de guarderías del IMSS en Sonora; Sandra Lucía Téllez Nieves, socia propietaria de la estancia infantil; y Roberto Copado Gutiérrez, exdirector de Protección Civil Municipal de Hermosillo.

Cada uno enfrenta consecuencias penales derivadas de las investigaciones realizadas durante los últimos años en torno al incendio.

¿Qué pasó con el incendio en la Guardería ABC?

El incendio de la Guardería ABC ocurrió el 5 de junio de 2009 en Hermosillo, Sonora, cuando un fuego originado en una bodega contigua alcanzó las instalaciones de la estancia infantil subrogada por el IMSS.

La tragedia cobró la vida de 49 menores, 25 niñas y 24 niños, mientras que más de un centenar sobrevivió con lesiones y secuelas que persisten hasta la actualidad.