Policías de tránsito que pueden multarte en CDMX: descarga la nueva lista con nombres y número de placa

Los automovilistas de la Ciudad de México (CDMX) pueden consultar una nueva lista oficial de los policías de tránsito autorizados para expedir boletas por alguna infracción al reglamento y su respectiva multa por incumplir con la norma vigente en 2026.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) publicó en la Gaceta Oficial un acuerdo con el que actualizó el nombre y número de placa de los policías facultados para levantar multas en la capital del país, lista que ya entró en vigor.

¿Cuántos policías de tránsito podrán emitir boletas para una multa en CDMX?

En la Gaceta de la CDMX se publicó la lista actualizada con el nombre y número de placa de cada policía autorizado.

Antes de que se proceda a una infracción, los conductores podrán verificar que los datos del oficial coincidan con la infomación publicada por la SSC.

La lista incluye 717 oficiales autorizados para expedir y firmar boletas de tránsito o recibos emitidos por equipos electrónicos portátiles en vía pública, por alguna infracción de tránsito y 570 oficiales para infraccionar mediante sistemas tecnológicos, lo que da un total de mil 287 policías autorizados.

Lista completa de los policías de tránsito que pueden multar en CDMX

La lista completa de los policías de la SSC de CDMX autorizados para inponer infracciones de tránsito puede consultarse a partir de la página 10 del documento al hacer click aquí y que podrás descargar en PDF de manera gratuita para traerlo en u celular o imprimirlo.

El documento incluye el nombre completo y número de placa del oficial, quien tendrá que identificarse al momento de explicar el motivo de la multa.

OFICIAL: Habrá más policías de tránsito en CDMX para infracciones: ¿Quién podrá multarte?

¿Qué dice el acuerdo sobre los nuevos policías de tránsito autorizados para multar?

Esta actualización difundida por las autoridades es de suma importancia para que las personas conductoras conozcan quienes son los policías que sí pueden emitir boletas de tránsito y no dejarse engañar por el mal actuar de oficiales que no puden hacerlo.

A través del acuerdo 30/2026, publicado en la Gaceta Oficial de la CDMX el 10 de junio de 2026, da a conocer el nombre completo y número de placa de las y los policías autorizados para expedir y firmar boletas de tránsito o recibos emitidos mediante equipos electrónicos portátiles, así como aquellas emitidas mediante sistemas tecnológicos por infracciones al Reglamento de Tránsito.

