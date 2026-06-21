VIDEO | Brutal pelea en Línea 2 del Metro de CDMX: vendedores se agarran a golpes

Presuntos comerciantes participaron en una pelea al interior de la Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), ante la presencia de varios usuarios y la ausencia de la policía, la cual llegó cuando todo había acabado.

La escena fue grabada y el video compartido en redes sociales. En los hechos participaron hombres y mujeres, de los cuales algunos aparecen con palos, al parecer de escobas, durante la agresión en las instalaciones del Metro de CDMX.

Momento exacto de la pelea en Línea 2 del Metro de CDMX

La escena soprendió a las personas que en ese momento iban pasando por el lugar, quienes fueron testigos de cómo varias mujeres golpearon a una mujer que estaba en el piso.

Tras dejar de pegarle, la insultaron con groserías, pero cuando la situación parecía haber terminado, dos hombres protagonizaron una discusión que escaló a los golpes.

En tanto, otra personas, aparntemente una mujer, fue arrinconada y entre varias le pegaron con palos al tenerla en el piso y nadie de los usuarios intervino.

Finalmente, un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) asignados a las labores de vigilancia en la Línea 2 llegó al lugar, pero la pelea ya había terminado.

⚠️ Una trifulca entre presuntos comerciantes informales se registró este 18 de junio, al interior de la estación Cuatro Caminos de la Línea 2 del Metro, provocando momentos de intensa tensión en los andenes.



En el video se observa cómo varias mujeres golpean a una persona… pic.twitter.com/TVnmy3P0di — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 21, 2026

¿Por qué se pelearon en el Metro de CDMX?

De manera extraoficial, se señala que el conflicto habría iniciado por disputas relacionadas con espacios para la venta informal dentro de la estación.

Ante la trifulca, usuarios que esperaban la llegada de los trenes tuvieron que replegarse hacia las paredes para evitar quedar en medio de la confrontación.

Las autoridades no han informado el estado de salud de las personas lesionadas o si existe alguna denuncia derivada de estos hechos.

Metro de CDMX responde a pelea en Línea 2

El Metro de CDMX informó que los hechos ocurrieron el 18 de junio de 2026, cerca de las 22:40 horas, en el pasillo norte del paradero de Cuatro Caminos.

Las autoridades recibieron el reporte de una riña entre presuntos ambulantes, pero cuando los policías llegaron la pelea había acabao y las personas que solicitaran apoyo no estaban.

