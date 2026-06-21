Cae padrastro en Tlalpan, CDMX: Lo vinculan a proceso por pederastia y tres años de violencia contra su hijastra

Un juez de control determinó iniciar un juicio formal contra Juan "N", habitante de Tlalpan, CDMX, quien fue señalado por una adolescente de agresiones físicas, verbales y sexuales en su propia casa. Según las primeras indagatorias, el acusado sería padrastro de la joven denunciante.

La vinculación a proceso fue dada a conocer este domingo 21 de junio.

Tres años de agresiones constantes dentro del hogar

La investigación del caso arrojó que la víctima, una joven adolescente, padeció agresiones de diferentes tipos durante un periodo estimado de tres años.

La situación llegó a un punto crítico el pasado 8 de mayo de 2026, cuando el ahora imputado volvió a agredirla físicamente y la amenazó en el interior de la vivienda que compartían en el territorio de la alcaldía Tlalpan.

La denuncia de la menor tras escapar de la vivienda

Ante el riesgo que corría su integridad, la adolescente tomó la decisión de abandonar el domicilio familiar y buscar refugio en la casa de una amiga de confianza.

Días después de ponerse a salvo, el 13 de mayo de 2026, la menor acudió formalmente ante las autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México para interponer la denuncia penal y narrar las agresiones que sufría por parte de su padrastro.

Elementos de la Policía de Investigación ejecutan el arresto

El agente del Ministerio Público se encargó de recabar pruebas, que incluyeron entrevistas y dictámenes periciales especializados para sustentar el caso.

Con estos elementos, la autoridad judicial liberó una orden de aprehensión en contra de Juan "N", la cual fue ejecutada por policías de investigación de la Ciudad de México el pasado lunes 15 de junio de 2026 en calles de la misma demarcación de Tlalpan.

Dictan prisión preventiva durante la audiencia inicial

En la audiencia celebrada el sábado 20 de junio de 2026, los representantes legales de la Fiscalía capitalina presentaron las pruebas recopiladas.

Tras analizar la gravedad de los delitos de pederastia agravada y violencia familiar equiparada, el juez de control ratificó la vinculación a proceso del detenido y le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, ordenando su reclusión inmediata en un centro penitenciario.

Un mes para el desarrollo de la investigación complementaria

La autoridad jurisdiccional fijó un plazo estricto de un mes para que tanto la defensa del acusado como el Ministerio Público reúnan más pruebas antes de pasar a la siguiente etapa del juicio.

Las autoridades capitalinas recalcaron que las diligencias se manejan bajo protocolos que evitan la revictimización de la menor y recordaron que el imputado se presume inocente hasta que una sentencia dicte lo contrario.