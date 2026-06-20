Vinculan a proceso a adolescente por extorsión de 4 mdp presuntamente para “La Unión”

Un adolescente de 16 años de edad fue vinculado a proceso por su presunta participación en la extorsión a dos personas a nombre de la organización criminal "La Unión".

Tras una audiencia celebrada el 18 de junio, un juez especializado en justicia para adolescentes determinó someter a proceso al menor tras acreditar elementos suficientes en su contra.

Adolescente habría obligado a víctimas a recibir un sobre con un celular

Todo comenzó el 9 de junio de 2026, cuando una de las víctimas presentó una denuncia. Tres días antes, el 6 de junio, él y su hermano fueron interceptados mientras circulaban en su vehículo por dos sujetos armados que viajaban en una motocicleta.

Con amenazas, los obligaron a recibir un sobre que contenía un teléfono celular con una llamada ya en curso. Al contestar, una voz masculina, identificándose como miembro del grupo delictivo “La Unión”, les exigió un pago de cuatro millones de pesos a cambio de no atentar contra la integridad de su familia. El paquete incluía fotografías impresas donde se podía apreciar su casa, sus negocios, sus autos y sus seres queridos.

Durante los días posteriores, los afectados fueron blanco constante de llamadas y mensajes intimidatorios. Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía de la CDMX activó una serie de diligencias ministeriales y periciales, culminando en un operativo táctico de entrega vigilada el 16 de junio de 2026, la fecha pactada para el pago de la extorsión.

Dictámenes y entrevistas señalan al joven de haber participado en el delito de extorsión

La autoridad judicial tomó esta decisión después de que el agente del Ministerio Público exhibiera diversos datos de prueba, entre los cuales destacaron entrevistas, así como dictámenes periciales especializados en materia de balística y fotografía.

Además, se presentaron los resultados obtenidos mediante labores de seguimiento técnico e identificación de personas, herramientas que resultaron fundamentales para sustentar la imputación ante el juzgador.

¿Cuáles son los cargos por los que se le acusa?

El menor enfrenta cargos graves relacionados con la extorsión agravada, además de la portación de arma de fuego, específicamente de aquellas que están reservadas para el uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Ante la naturaleza de estos ilícitos, el juez dictó la medida cautelar de internamiento preventivo para el imputado. Finalmente, se estableció un plazo de 45 días para llevar a cabo el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se deberán finiquitar las indagatorias necesarias para continuar con el curso legal del caso.

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