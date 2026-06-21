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¡Cerrada la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX! Retrasos en la Línea 8 este domingo

El Metro CDMX comienza el domingo con el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, además de retrasos en la Línea 8; estas son las últimas noticias.

Avance del Metro CDMX HOY 21 de junio 2026: Estaciones con retrasos y marcha lenta este domingo
¿Cómo va el avance en el Metro CDMX este domingo?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 21 de junio 2026; estas son las estaciones con retrasos. Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO.

La estación Zócalo/Tenochtitlán y Chabacano de la Línea 2 se encentra cerrada, por lo que piden a los usuarios utilizar alternativas viales.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 21 de junio 2026? Retrasos y avance de trenes para domingo

Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los trenes hacen "base" en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.

Retrasos en la Línea 3; estaciones afectadas

Usuarios reportan retrasos en varias estaciones de la Línea 3, aseguran que los trenes tardan en pasar más de 10 minutos en dirección Universidad y 18 de Marzo; piden agilizar el avance de trenes.

Cierre estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2

Las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Chabacano permanecen cerradas, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de usuarios.

Alternativas viales para llegar al centro de la CDMX:

🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.

Retrasos en la Línea 8: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8; piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX inicia operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

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