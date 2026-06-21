¡Cerrada la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX! Retrasos en la Línea 8 este domingo

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 21 de junio 2026; estas son las estaciones con retrasos. Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO.

La estación Zócalo/Tenochtitlán y Chabacano de la Línea 2 se encentra cerrada, por lo que piden a los usuarios utilizar alternativas viales.