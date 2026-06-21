¡Cerrada la estación Zócalo de la Línea 2 del Metro CDMX! Retrasos en la Línea 8 este domingo
El Metro CDMX comienza el domingo con el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2, además de retrasos en la Línea 8; estas son las últimas noticias.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este 21 de junio 2026; estas son las estaciones con retrasos. Azteca Noticias te comparte las últimas noticias EN VIVO.
La estación Zócalo/Tenochtitlán y Chabacano de la Línea 2 se encentra cerrada, por lo que piden a los usuarios utilizar alternativas viales.
#AvisoMetro: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambas direcciones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 21, 2026
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativa para llegar a la zona centro de…
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 21 de junio 2026? Retrasos y avance de trenes para domingo
Retrasos en la Línea B, ¿qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, aseguran que los trenes hacen "base" en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.
Línea B haciendo base en cada estación, lo malo que no son ni para publicar el motivo, así al menos podría optar por tomar otro transporte en lugar de estar esperando su pto servicio.— Jesus Eduardo Ramirez Jaramillo (@jesusedu6448) June 21, 2026
Retrasos en la Línea 3; estaciones afectadas
Usuarios reportan retrasos en varias estaciones de la Línea 3, aseguran que los trenes tardan en pasar más de 10 minutos en dirección Universidad y 18 de Marzo; piden agilizar el avance de trenes.
Que pasa en línea 3. Dirección y universidad en 18 de marzo más de 10 minutos esperando un tren. Solo tienen que sacarlo de indios verdes es una estación que sucede.— Ernesto Alarcón (@ErnestoAlarcn7) June 21, 2026
Cierre estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlán y Chabacano permanecen cerradas, por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de usuarios.
Alternativas viales para llegar al centro de la CDMX:
🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán y Bellas Artes de la Línea 8.
#AvisoMetro: La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos, en ambas direcciones.— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 21, 2026
Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Chabacano, permanecen cerradas por lo que los trenes no realizan ascenso ni descenso de personas usuarias.
Como alternativa para llegar a la zona centro de…
Retrasos en la Línea 8: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8; piden agilizar el servicio en cada una de las estaciones.
Muevan el pinche culo guango en línea 8, qué putas esperan, apenas empezaron y ya con sus mamadas?— Naby (@Vixen4082) June 21, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX inicia operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 25° C Mín. 13° C pic.twitter.com/pRoLjWxkgK— MetroCDMX (@MetroCDMX) June 21, 2026