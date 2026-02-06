Camión de basura embiste tienda de abarrotes y derrumba pared en Iztapalapa

Un camión recolector de basura protagonizó un accidente vial al impactarse contra una tienda de abarrotes ubicada dentro de una vivienda particular en la colonia Xalpa, en la Ciudad de México.

El percance generó alarma entre vecinos de la zona debido a los daños visibles en el inmueble; sin embargo, autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas.

Camión de basura pierde el control en calles de la colonia Xalpa, Iztapalapa

De acuerdo con los primeros reportes oficiales, el accidente ocurrió en el cruce de la cerrada de Zihuatanejo y la calle Chilapancingo, cuando el camión recolector perdió el control y terminó estrellándose contra el establecimiento comercial. La tienda de abarrotes afectada forma parte de una vivienda, lo que incrementó la preocupación entre los habitantes del lugar por posibles riesgos estructurales.

Testigos señalaron que el impacto fue repentino y provocó daños en la fachada del inmueble, así como en parte de la estructura interna del local. A pesar de lo aparatoso del choque, ninguno de los ocupantes del camión ni la propietaria de la vivienda resultaron heridos.

Atendimos un choque en la Colonia Xalpa, de un camión recolector de basura propiedad de @Alc_Iztapalapa contra un domicilio particular resultando dañada la estructura del mismo. Sin lesionados. #ServicioConcluido@JefeVulcanoCova pic.twitter.com/cy4fcvraBQ — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) February 5, 2026

¿Qué se sabe del accidente de un camión de basura contra una tienda de abarrotes?

Las primeras versiones difundidas por autoridades capitalinas apuntan a que el camión de basura presuntamente se quedó sin frenos, lo que habría provocado que el conductor perdiera el control de la unidad.

Esta información fue compartida mediante comunicados oficiales y mensajes en redes sociales, incluidos reportes del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Bomberos y Protección Civil atienden accidente en Iztapalapa

Tras el reporte del incidente, elementos del Cuerpo de Bomberos y personal de Protección Civil acudieron de inmediato al sitio para atender la emergencia. Los equipos revisaron el estado de salud de los tripulantes del camión y de la dueña del inmueble, además de realizar una inspección preventiva en la vivienda para descartar riesgos mayores.

Luego de la evaluación, las autoridades determinaron que, aunque los daños materiales eran visibles, no existía peligro inmediato para los residentes, por lo que no fue necesario desalojar la casa ni implementar medidas extraordinarias para los vecinos de la zona.

Tanto los ocupantes del camión recolector como la propietaria del domicilio fueron presentados ante las autoridades correspondientes para determinar el alcance de los daños materiales y definir las responsabilidades sobre la reparación del inmueble afectado.