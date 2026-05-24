¡No cupieron! Tráilers se quedan atorados en bajopuente de Avenida Chapultepec | Mientras Dormía

Durante la madrugada de este domingo 24 de mayo de 2026, dos tráilers y un camión tipo torton quedaron atorados dentro del bajopuente sobre Avenida Chapultepec, casi esquina con Florencia, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (CDMX), lo que provocó afectaciones en la circulación en la zona.

¿Qué pasó en Avenida Chapultepec hoy? Caos vial por camiones atorados

De acuerdo con los primeros reportes, las unidades circulaban en convoy y entraron por error al túnel sin tomar en cuenta las restricciones de altura del lugar. Justo a metros de la salida, los toldos de las cajas comenzaron a rozar la parte superior de la estructura.

Los conductores detuvieron las maniobras al confirmar que no podían avanzar sin causar daños mayores.

Autoridades realizan maniobras para retirar las unidades; tráfico se complica por 30 minutos

Agentes de tránsito acudieron al lugar y ejecutaron maniobras para retirar los vehículos en reversa. El proceso tomó varios minutos debido a las dimensiones de las unidades pesadas y la complejidad de la maniobra.

Las labores generaron congestión en la zona por al menos media hora, periodo durante el cual muchos automovilistas buscaron rutas alternas para evitar el desvío.

No se reportaron lesionados ni daños estructurales mayores en los primeros informes, pero las autoridades permanecieron en el sitio hasta asegurar la normalización del tránsito y verificar el estado del paso.

Estas son las multas del Reglamento de Tránsito de la CDMX para transporte de carga

El incidente recuerda la importancia de respetar las restricciones de circulación para transporte de carga en la Ciudad de México.

El Reglamento de Tránsito de la CDMX prohíbe que vehículos de transporte de carga con peso bruto vehicular de diseño mayor a 3.8 toneladas circulen por carriles centrales y segundos niveles de las vías de acceso controlado. Entre esas vías se encuentran Anillo Periférico, Circuito Interior y Viaducto.

El Artículo 26 establece la prohibición y sanciona a quienes no la acaten. Las multas para transportistas pueden equivaler a 100, 200 o 300 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Con la UMA vigente en 117.31 pesos, la sanción puede alcanzar hasta aproximadamente los 32 mil pesos, según la cantidad de UMAs que apliquen.

