Megan Ayde Suárez Pichardo desapareció en la alcaldía Coyoacán; activan Alerta AMBER

Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) emitieron una Alerta AMBER para poder dar con el paradero de Megan Ayde Suárez Pichardo, de 15 años de edad, quien desapareció en la alcaldía Coyoacán.

La joven desapareció en la colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa el 22 de mayo de 2026, alrededor de las 17:30 horas. La joven tiene 1.55 metros de estatura, complexión delgada, tez clara, cabello lacio castaño claro y ojos pequeños café claro.

Como señas particulares, Megan Ayde Suárez Piuchardo tiene un piercing en la lengua y en la nariz del lado izquierdo y un tatuaje de una flor color rojo en el abdomen.

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX pidió la colaboración de la ciudadanía en caso de tener información que lleve a la localización de Megan Ayde Suárez Pichardo, para lo cual pueden comunicarse a los números telefónicos 55 5345 5067, 55 5345 5084 o 55 5345 5082.

Se activa #AlertaAmber para localizar a Megan Ayde Suárez Pichardo, de 15 años, vista por última vez el pasado 22 de mayo, en la colonia Pueblo de Santa Úrsula Coapa, alcaldía Coyoacán. pic.twitter.com/cIoQKC9PjH — Alerta Amber CDMX (@AAmberCDMX) May 25, 2026

¿Cómo funciona la Alerta Amber y cuándo se activa en México?

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia que se activa en situaciones consideradas de alto riesgo, particularmente en casos de secuestro o desaparición de menores de edad. Su principal objetivo es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes, con el fin de que regresen a salvo con sus familias.

Este sistema se apoya en una amplia difusión a través de distintos canales de comunicación. Las alertas pueden transmitirse mediante radio, televisión, anuncios en la vía pública, así como en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos habilitados para recibir información en tiempo real.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos, lo que permite fortalecer la cooperación y ampliar el alcance en la búsqueda de menores desaparecidos.

¿Cómo se activa una Alerta AMBER?

Para iniciar el proceso de activación de una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día durante todo el año.

Además, los familiares del menor deben acudir al Ministerio Público correspondiente en su localidad para agilizar el procedimiento. Una vez que se confirma la desaparición y no se cuenta con información sobre su paradero, la activación de la alerta se realiza de manera inmediata.

