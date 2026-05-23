Se hicieron pasar por la aduana: Ingrid “N” y Wendy ”N” enfrentan proceso por fraude millonario a adulta mayor

¡Un fraude millonario! La investigación de una estafa telefónica que despojó de más de un millón de pesos a una mujer adulta mayor derivó en la vinculación a proceso de Ingrid “N” y Wendy “N”, señaladas como probables responsables de operar como la aduana y suplantación de identidad.

Se hicieron pasar por la aduana para fraude millonario

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el esquema comenzó con una llamada en la que una mujer se hizo pasar por amiga de la víctima para solicitar dinero con el argumento de cubrir supuestos impuestos aduanales.

A este contacto se sumaron comunicaciones posteriores de dos hombres que, haciéndose pasar por empleados de aduana, reforzaron la versión y advirtieron sobre posibles problemas legales si no se realizaban los depósitos.

Bajo esta presión, la adulta mayor efectuó múltiples transferencias bancarias que, en conjunto, superaron el millón de pesos.

📝 Obtuvimos la vinculación a proceso de Ingrid “N” y Wendy “N”, investigadas por un fraude de más de un millón de pesos cometido en agravio de una adulta mayor mediante engaños telefónicos.



De acuerdo con la investigación, una persona se hizo pasar por amiga de la víctima y le… pic.twitter.com/4sBrU16v42 — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 23, 2026

La situación se esclareció cuando la víctima logró comunicarse directamente con su amiga, quien negó cualquier solicitud de dinero, lo que llevó a presentar la denuncia ante las autoridades capitalinas.

Ingrid "N" y Wendy "N" permanecen en prisión preventiva

Las indagatorias permitieron identificar la probable participación de ambas mujeres. Ingrid “N” fue detenida el 16 de diciembre de 2025 en Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), y posteriormente trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde permanece bajo prisión preventiva.

En tanto, Wendy “N” fue aprehendida el 19 de mayo de 2026 en la alcaldía Gustavo A. Madero por agentes de la Policía de Investigación.

Durante su audiencia inicial, el Ministerio Público presentó testimonios, análisis de estados de cuenta y registros de llamadas telefónicas como datos de prueba, con los que un juez de control determinó su vinculación a proceso.

Como medida cautelar, ambas imputadas permanecerán en prisión preventiva, mientras que la autoridad judicial fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.