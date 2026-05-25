Caos por tráileres atorados, festejo celeste en el Ángel y tragedias viales en la CDMX, mientras dormía

La madrugada de este lunes dejó una intensa actividad en la Ciudad de México, marcada por un insólito bloqueo vial provocado por transporte de carga, una masiva celebración deportiva que tiñó de azul Paseo de la Reforma y dos aparatosos accidentes automovilísticos que movilizaron a los cuerpos de emergencia en distintos puntos de la capital.

Tráileres atorados desatan el caos en bajo puente de Avenida Chapultepec

Una mala maniobra provocó serias afectaciones a la circulación durante la madrugada en la colonia Juárez. Dos tráileres y un camión tipo torton quedaron completamente atorados al interior del bajo puente ubicado sobre Avenida Chapultepec, casi en la esquina con la calle Florencia.

Los reportes preliminares indican que las pesadas unidades circulaban en convoy cuando ingresaron por error al túnel, sin que los operadores se percataran de las restricciones de altura. Metros antes de salir, los toldos de las cajas comenzaron a raspar con la estructura superior, obligándolos a detenerse en seco. Agentes de tránsito implementaron un operativo para retirar los vehículos en reversa, una labor compleja que colapsó la vialidad por al menos media hora antes de lograr liberar el paso.

El Ángel de la Independencia se tiñe de azul por la décima

El Ángel de la Independencia se convirtió en el epicentro de una fiesta monumental. Miles de aficionados celestes tomaron el Paseo de la Reforma con banderas, playeras, tambores y cánticos para celebrar la victoria de Cruz Azul dos goles a uno sobre los Pumas, resultado histórico que le otorgó a "La Máquina" su décimo título de la Liga MX.

#MientrasDormía | La madrugada fue azul



Miles de aficionados se reunieron en el Ángel de la Independencia para festejar el décimo título de Cruz Azul en la Liga MX.



Bengalas, cánticos y caravanas marcaron una noche histórica.



El reporte es de @isidrocorro en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/wJL9IeLiNf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

Fuerte choque en la Primera Sección de Chapultepec deja un muerto

La tragedia vial se hizo presente en la alcaldía Miguel Hidalgo. Un saldo de una persona muerta y dos más lesionadas dejó el violento choque de un automóvil particular contra la esquina de la base de un puente vehicular, en el cruce de Periférico y la avenida Alencastre, dentro de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec.

#CDMX | Accidente mortal en Chapultepec



Un fuerte choque en Periférico y Alecanstre, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, dejó un muerto y dos lesionados.



El auto impactó contra la base de un puente vehicular.



Servicios de emergencia atendieron la zona mientras… pic.twitter.com/PKeKeGW9QS — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

El impacto destrozó la parte frontal del vehículo. Servicios de emergencia y paramédicos acudieron rápidamente al sitio para auxiliar a los sobrevivientes y trasladarlos a un hospital, mientras elementos de la policía capitalina acordonaron la zona en espera de los peritos de la Fiscalía para el levantamiento del cuerpo.

Aparatosa volcadura de una pareja sobre Calzada de Tlalpan

En la colonia Portales, un automóvil terminó con las llantas hacia arriba tras sufrir una aparatosa volcadura sobre la Calzada de Tlalpan, en el tramo ubicado entre Municipio Libre y Fuentes Brotantes.

#CDMX | 🚨 Volcadura en Tlalpan



Un auto terminó con el toldo hacia abajo tras una aparatosa volcadura en Calzada de Tlalpan, colonia Portales. El exceso de velocidad habría provocado que el conductor perdiera el control y se impactara contra la jardinera de la ciclovía.



Una… pic.twitter.com/wbG0zajs6q — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

De acuerdo con los reportes policiales, el exceso de velocidad provocó que el conductor perdiera por completo el control de la unidad y se impactara directamente contra la jardinera que delimita la ciclovía. En el vehículo viajaba una pareja que, milagrosamente y a pesar de lo aparatoso del accidente, solo resultó con golpes menores; tras ser valorados por los paramédicos, se determinó que no requerían traslado hospitalario. La circulación con dirección al Centro de la ciudad sufrió afectaciones mientras la grúa retiraba el auto siniestrado.