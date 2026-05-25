¡Toma precauciones! Alternativas viales y calles cerradas en CDMX este lunes 25 de mayo
Consulta el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre marchas, bloqueos y alternativas viales en la Ciudad de México para este lunes 25 de mayo.
La mañana de este lunes 25 de mayo, la Ciudad de México registra la carga vehicular habitual del inicio de semana, a la cual se suman diversas concentraciones y movilizaciones sociales que impactan las vialidades principales.
En Azteca Noticias presentamos el seguimiento en tiempo real sobre las condiciones de movilidad, basándonos en los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la CDMX. A continuación, se detallan las calles cerradas, bloqueos activos y las alternativas viales correspondientes.
Marchas CDMX hoy 25 de mayo: Bloqueos, tráfico y alternativas viales EN VIVO
Manifestantes en Avenida Hidalgo
Avanza grupo de manifestantes en Av. Hidalgo a la altura de Eje Central en dirección al Monumento a la Revolución. Como alternativa vial está Eje 1 Norte.
Desvío de circulación en Avenida Paseo de la Reforma
Se realiza desvío de circulación en Av. Paseo de la Reforma al Poniente a la altura de la Glorieta de La Diana. Como alternativa vial está Av. Chapultepec y Circuito Interior.
Comienza marcha sobre Paseo de la Reforma
Manifestantes comienzan marcha sobre Av. Paseo de la Reforma al Oriente desde Insurgentes hacia el Zócalo. Se normaliza la circulación en Av. Paseo de la Reforma en dirección Poniente desde Violeta hasta Av. Insurgentes.
A punto de comenzar marcha sobre Paseo de la Reforma
Manifestantes en preparativos para iniciar marcha sobre Av. Paseo de la Reforma desde Av. Insurgentes hacia el Zócalo. Se encuentra Cerrada la circulación en Av. Paseo de la Reforma en ambos sentidos entre La Diana y Violeta. Como alternativa vial está Av. Chapultepec y Circuito Interior.
Calzada Ermita con tráfico
Circulación abundante presenta Calz. Ermita Iztapalapa de Anillo Periférico hacia Av. Año de Juárez.
Programa Hoy No Circula
Para este lunes 25 de mayo, las restricciones vehiculares aplican para:
- Vehículos con engomado Amarillo.
- Terminación de placas 5 y 6.
- Hologramas 1 y 2. (Los vehículos con holograma 0 y 00, así como unidades eléctricas e híbridas, quedan exentos de la medida).