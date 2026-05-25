¡Toma precauciones! Alternativas viales y calles cerradas en CDMX este lunes 25 de mayo

La mañana de este lunes 25 de mayo, la Ciudad de México registra la carga vehicular habitual del inicio de semana, a la cual se suman diversas concentraciones y movilizaciones sociales que impactan las vialidades principales.

En Azteca Noticias presentamos el seguimiento en tiempo real sobre las condiciones de movilidad, basándonos en los reportes emitidos por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la CDMX. A continuación, se detallan las calles cerradas, bloqueos activos y las alternativas viales correspondientes.