¿Servicio completo? Esta es la hora exacta en que reabre la Línea 2 del Metro CDMX

¡Atención, usuarios! Luego de los trabajos de mantenimiento realizados en algunas estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), autoridades informaron la fecha y hora de la reapertura en la Ciudad de México (CDMX).

Cabe recordar que la noche del sábado 23 de mayo, estaciones del tramo San Antonio a Taxqueña suspendieron el servicio, afectando toda la operación, pero ¿a qué hora reabrirá la línea azul completa?

¿Qué estaciones están cerradas de la Línea 2 de Metro CDMX?

A las 20:00 horas en punto, al menos 10 estaciones tuvieron que implementar el servicio alternativo de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). Lo anterior gracias a los trabajos de rehabilitación que se han realizado en diversas línea del Sistema de Transporte.

Entre las estaciones afectadas, se contempló a:



Tasqueña

General Anaya

Ermita

Portales

Nativitas

Villa de Cortes

Xola

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

#AvisoMetro: Por los trabajos de rehabilitación en Línea 2, a partir de las 20:00 horas del día de hoy sábado 23 de mayo y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.



El tramo de San Antonio… pic.twitter.com/4WS4UPBhQF — MetroCDMX (@MetroCDMX) May 24, 2026

A partir de ese momento, durante todo el domingo las estaciones continuaron operando con servicio normal, especialmente las más concurridas como Zócalo y Bellas Artes.



Cuatro Caminos

Panteones

Tacuba

Cuitláhuac

Popotla

Colegio Militar

Normal

San Corme

Revolución

Hidalgo

Bellas Artes

Allende

Zócalo

Pino Suárez

¿A qué hora reabre la Línea 2 del Metro CDMX?

Estos trabajos forman parte de la modernización que se realiza en el Metro rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo del que la CDMX será una de las tres ciudades sede en México.

Por ello, y con el fin de no afectar a los capitalinos, los trabajos terminarán hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo. Es decir, desde las primeras horas se contempla que todas las estaciones ya se encuentren en operación.

Con base en el comunicado del Metro CDMX, a partir de las 5:00 de la mañana, las corridas de trenes se normalizarán en la Línea 2.

