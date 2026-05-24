VIDEO: Solo con luces de celulares; así continúan las obras del Metro CDMX

¡Terminando las obras en la oscuridad! En medio de trabajos acelerados en el Metro de la Ciudad de México (CDMX), trabajadores fueron captados realizando labores en condiciones de poca iluminación, utilizando únicamente las luces de sus celulares para poder avanzar.

Las imágenes, que ya circulan en redes sociales, evidencian la forma en que se llevan a cabo estas obras en el sistema de transporte.

Celulares de apoyo para terminar a tiempo la remodelación del Metro

Trabajos que avanzan a contrarreloj y en condiciones poco comunes quedaron evidenciados en un video que circula en redes sociales, donde se observa a varios trabajadores del Metro de la Ciudad de México realizando labores prácticamente a oscuras, apoyándose únicamente con la luz de sus celulares.

En las imágenes se aprecia cómo los obreros continúan con la obra pese a la falta de iluminación adecuada, mientras intentan alumbrar el área con sus dispositivos móviles.

Así trabajan, con la luz de los celulares, en las obras apresuradas del metro de la CDMX.

Tuviste tiempo, @ClaraBrugadaM, pero todo a la última hora.

Video vía: @taller2006 pic.twitter.com/faLnGbfyoi — Orquídea Fong (@LnkFong) May 23, 2026

De acuerdo con el testimonio que acompaña el video, “trabajadores están tratando de terminar una obra y están con la luz de su celular, están tratando de apoyarse con la luz del celular”, lo que refuerza la idea de que los trabajos se realizan bajo presión para concluir en el menor tiempo posible.

Candelabros en la estación Hidalgo

Los candelabros instalados en la Estación Hidalgo del Metro de la Ciudad de México han desatado una ola de críticas y burlas en redes sociales, donde usuarios cuestionan su instalación en medio de las múltiples necesidades del sistema de transporte.

Los envidiosos dirán que es Versalles, pero no, es Metro Hidalgo Línea 2 @MetroCDMX pic.twitter.com/MNKyhiIYAP — Juan Carlos (@Juancho9) May 23, 2026

Aunque forman parte de un intento por dar un toque estético a la estación, para muchos ciudadanos resultan un gasto innecesario frente a problemáticas más urgentes.

En distintas publicaciones, internautas han señalado la incongruencia de destinar recursos a este tipo de elementos decorativos, mientras persisten fallas en el servicio, mantenimiento deficiente y otras carencias en la infraestructura del Metro.

La ajolotiza cuántica llegó a Metro Hidalgo @bastianorp pic.twitter.com/cNbdnkmUhG — nacozari84340 (@nacozari) May 23, 2026

Las imágenes de estos candelabros se han viralizado acompañadas de comentarios irónicos y memes, convirtiéndolos en símbolo de lo que algunos consideran decisiones cuestionables en materia de gasto.