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¡Colapso en el Metro CDMX! Cierre en la estación Zócalo de la Línea 2 y retrasos en las Línea 7; estaciones afectadas

El Metro CDMX comienza la semana con una serie de retrasos y problemas en algunas estaciones de la Línea B, Línea 2 y Línea 8; piden agilizar el servicio.

Metro CDMX HOY 25 de mayo 2026: Retrasos y avance de trenes para este lunes
¿Qué pasa en el Metro CDMXHOY 25 de mayo 2026?|AZTECA NOTCIAS

Escrito por: Fernanda Benítez

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este lunes 25 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación; no hay accesos.

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 25 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes

Avance lento en la Línea 12, ¿qué pasa?

Usuarios reportan lento avance en la Línea 12, aseguran que los trenes hacen base en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.

El Metro CDMX asegura que los retrasos se deben a que una de las palancas fuer accionada en un tren de la línea.

Alta afluencia en la Línea 12 provoca retrasos

Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran que los trenes se detienen en la estación Zapotitlán, en dirección a Mixcoac.

Autoridades del Metro CDMX aseguraron que los retrasos se deben a la alta afluencia en la Línea, por lo que ya envían más unidades vacías.

Cierran estación Zócalo de la Línea 2; alternativas

Reportan el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2. En caso de dirigirte al centro puede ocupar las siguientes alternativas:

🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.

Hasta el momento las autoridades del Metro CDMX no han dado una explicación sobre el cierre de la estación.

Retrasos en la Línea B

Usuarios reportan retrasos en la Línea B, piden una explicación por el avance lento de trenes, pues aseguran que no hay lluvia o algo que provoque retrasos.

¡Comienza el día con normalidad!

El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

Vendedores ambulantes en la Línea 2

Se reportan vendedores ambulantes en la Línea 2, dirección a Cuatro Caminos, además aseguran que van con música a todo volumen, lo que molesta a algunos pasajeros.

Autoridades del Metro CDMX comparten la información con el área de seguridad para verificar los hechos.

Retrasos en la Línea 8, ¿qué pasó?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso de una unidad; piden agilizar el avance de trenes.

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