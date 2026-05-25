¡Colapso en el Metro CDMX! Cierre en la estación Zócalo de la Línea 2 y retrasos en las Línea 7; estaciones afectadas

¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este lunes 25 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.

Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación; no hay accesos.