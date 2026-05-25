¡Colapso en el Metro CDMX! Cierre en la estación Zócalo de la Línea 2 y retrasos en las Línea 7; estaciones afectadas
El Metro CDMX comienza la semana con una serie de retrasos y problemas en algunas estaciones de la Línea B, Línea 2 y Línea 8; piden agilizar el servicio.
¡Qué no se te haga tarde! Si vas al trabajo o a la escuela, te compartimos el avance de trenes del Metro CDMX para este lunes 25 de mayo 2026. Azteca Noticias te comparte las estaciones con retrasos.
Las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación; no hay accesos.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026
Recuerda que únicamente las estaciones San Antonio Abad, Portales y Nativitas de la Línea 2 permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias. El resto de las estaciones brinda… pic.twitter.com/dcWbiLcQZy
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY 25 de mayo 2026? Retrasos y avance de trenes
Avance lento en la Línea 12, ¿qué pasa?
Usuarios reportan lento avance en la Línea 12, aseguran que los trenes hacen base en cada una de las estaciones; piden agilizar el servicio.
El Metro CDMX asegura que los retrasos se deben a que una de las palancas fuer accionada en un tren de la línea.
Buen día, se agiliza la marcha de los trenes, después de atender palancas accionadas en un tren de la Línea 12. Recuerda respetar las señalizaciones en las instalaciones así como el uso de las palancas sólo en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026
Alta afluencia en la Línea 12 provoca retrasos
Usuarios reportan retrasos en la Línea 12, aseguran que los trenes se detienen en la estación Zapotitlán, en dirección a Mixcoac.
Autoridades del Metro CDMX aseguraron que los retrasos se deben a la alta afluencia en la Línea, por lo que ya envían más unidades vacías.
L12 tren detenido en Zapotitlan dirección Mixcoac— Annis (@AnnVqz183) May 25, 2026
Cierran estación Zócalo de la Línea 2; alternativas
Reportan el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlán de la Línea 2. En caso de dirigirte al centro puede ocupar las siguientes alternativas:
🔵 Pino Suárez y Allende de la Línea 2.
🔵 San Juan de Letrán de la Línea 8.
🔵 Bellas ]Artes de la Línea 2 y Línea 8.
Hasta el momento las autoridades del Metro CDMX no han dado una explicación sobre el cierre de la estación.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026
Se cierra la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8. Toma previsiones pic.twitter.com/juLtkfngQ4
Retrasos en la Línea B
Usuarios reportan retrasos en la Línea B, piden una explicación por el avance lento de trenes, pues aseguran que no hay lluvia o algo que provoque retrasos.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea B. Permite el libre cierre de puertas y utiliza la palanca únicamente en caso de emergencia.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026
¡Comienza el día con normalidad!
El Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 23° C Mín. 11° C. pic.twitter.com/qSCDmPKVbm— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026
Vendedores ambulantes en la Línea 2
Se reportan vendedores ambulantes en la Línea 2, dirección a Cuatro Caminos, además aseguran que van con música a todo volumen, lo que molesta a algunos pasajeros.
Autoridades del Metro CDMX comparten la información con el área de seguridad para verificar los hechos.
Buen día, se comparte información con el área de seguridad para verificar situación.— MetroCDMX (@MetroCDMX) May 25, 2026
Retrasos en la Línea 8, ¿qué pasó?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 8, aseguran esperar más de 15 minutos por el paso de una unidad; piden agilizar el avance de trenes.
La línea 8 15 minutos retardo— Antonio Batllarta (@ULEB12SKDRAW) May 25, 2026