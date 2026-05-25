¡Doble peligro en CDMX! Cae un árbol en calles de la GAM y dentro del tronco había un panal de abejas

En las primeras horas de este 25 de mayo 2026, se reportó la caída de un árbol en el cruce de las calles Tetrazzini y León Cavallo; dentro del tronco encontraron un panal de abejas.

El hallazgo generó la movilización de servicios de emergencia, además de la atención preventiva en la zona.

Descubren un enjambre de abejas dentro de un tronco en CDMX

Los primero informes indicaron que el panel de abejas fue encontrado en el tronco del árbol, cuando elementos de seguridad realizaban las labores necesarias para retirar las enormes ramas de las calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

En un video, capturado por Azteca Noticias, se puede ver como algunos bomberos vertían un líquido dentro del tronco del árbol, con ayuda de una manguera.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas, por lo que no fue necesario el arribo de elemento de la Cruz Roja a la zona afectada.

Tras el hallazgo del panel de abejas, se recomienda a la población evitar acercarse al lugar de los hechos, en lo que concluyen los trabajos de limpieza.

#CDMX | Un árbol cayó en el cruce de Tetrazzini y León Cavallo, generando movilización de servicios de emergencia. Durante las labores de retiro se descubrió un panal de abejas dentro del tronco.



No se reportan lesionados, pero se recomienda evitar la zona hasta que concluyan… pic.twitter.com/Jq4t92wVkU — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 25, 2026

¿Qué hacer ante un ataque de abejas?

Los ataques de abeja se han vuelto comunes debido a las fuertes olas de calor que azotan distintas regiones de México, lo que provoca que los animales de estresen, obligándolos a salir por agua, lo que podría provocar accidentes con humanos, pero ¿qué hacer durante una situación de este tipo?

En caso de que un grupo de abejas comienza a perseguirte, la primera regla de los manuales de protección civil es correr en línea recta buscando un refugio cerrado, como un vehículo o una habitación. Evita agitar las manos o intentar golpearlas, ya que los movimientos bruscos y el olor de las abejas aplastadas actúan como señales de alarma que atraen a más miembros de la colonia.

¿Qué tan peligrosos son los ataques de abeja?

De acuerdo a la UNAM, una persona promedio puede soportar múltiples picaduras sin peligro de muerte, experimentando dolor local, enrojecimiento e hinchazón.