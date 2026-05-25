Precaución si viajas en estas líneas: estaciones del Metro CDMX con más reportes de alacranes

No es sorpresa que durante la temporada de calor se suele reportar el avistamiento de animales como alacranes, o incluso la proliferación de plagas, pero no es de todos los días que haya reportes de este tipo de animales dentro del Metro de la Ciudad de México (CDMX).

Tan solo la tarde del domingo 24 de mayo, se reportó que un pasajero fue picado por un alacrán al interior de la Línea 2, lo que aumentó la preocupación de usuarios sobre los puntos donde se ha detectado la presencia de estos animales en las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

¿En qué estaciones del Metro CDMX han encontrado alacranes?

En los últimos años y de manera reciente, usuarios han señalado la presencia de alacranes en distintas estaciones, entre las que más se mencionan son:



San Cosme, de la Línea 2

Tasqueña, de la Línea 2

Atlalilco, de la Línea 8

Algunas estaciones de la Línea 1

Esto claro que ha generado inquietud entre los pasajeros, especialmente porque millones de personas transitan diariamente por estas instalaciones y pueden correr el riesgo de tener picaduras, como lo sucedido con un usuario proveniente de Tepotzotlán, quien refirió haber sido picado en la zona del pie.

ALACRÁN EN EL METRO



Un hecho insólito sacudió esta tarde al Metro de la CDMX: un hombre fue atendido por paramédicos tras la picadura de un alacrán dentro de las instalaciones.



El personal de emergencias lo auxilió de inmediato y logró estabilizarlo. pic.twitter.com/8ZqLhcvhoK — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) May 24, 2026

¿Qué dijo el Metro CDMX sobre la presencia de alacranes?

Tras el incidente ocurrido el domingo, el Metro CDMX emitió una tarjeta informativa donde explicó lo sucedido y aseguró que el usuario recibió atención inmediata.

La dependencia detalló que el animal estaba oculto en el calzado del hombre, por lo cual tuvieron que activar los protocolos de seguridad necesarios.

A pesar de esto, especialistas recuerdan que durante la temporada de calor estos seres pueden desplazarse con mayor facilidad en busca de refugio o alimento.

¿Cómo identificar un alacrán peligroso?

Aunque no todos los alacranes representan un riesgo grave, sí existen algunas características físicas que pueden ayudar a reconocer a las especies más peligrosas.

Entre los rasgos que suelen relacionarse con alacranes venenosos destacan:



Pinzas delgadas y largas

Cola fina y alargada

Aguijón curvo

Color claro o amarillento con manchas oscuras

Por otro lado, los ejemplares menos peligrosos suelen tener:



Pinzas gruesas

Cuerpo más robusto

Color oscuro uniforme

Cola más ancha

Aun así, ante la picadura de cualquier animal lo más importante es buscar atención médica de inmediato, especialmente si se trata de niños, adultos mayores o personas con problemas de salud.