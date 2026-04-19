¿Qué pasó en la Hermosillo-Guaymas tras volcadura de pipa con amoníaco? Esto se sabe

La volcadura de una pipa que transportaba amoníaco en la carretera Hermosillo-Guaymas generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones a la circulación.

Aunque ya se reabrieron carriles para permitir el paso en ambos sentidos, las autoridades mantienen un operativo en la zona y piden a la población extremar precauciones.

Vuelca pipa con amoníaco en Hermosillo-Guaymas

El accidente se registró durante la mañana del sábado a la altura del kilómetro 164-165 de la carretera Guaymas-Hermosillo, donde una pipa cargada con amoníaco se volcó, lo que inicialmente obligó al cierre total de la circulación en ambos sentidos.

Ante el riesgo, se pidió a la población y conductores evitar la zona, no acercarse y utilizar rutas alternas mientras elementos de emergencia trabajaban para controlar la situación.

En el lugar laboraron de manera coordinada personal de Protección Civil Municipal y Estatal, Bomberos, Policía Municipal y Estatal, así como elementos de Marina, Defensa y Cruz Roja.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer información oficial sobre el estado de salud del conductor de la pipa ni han confirmado si hay personas lesionadas derivado de este accidente.

Posteriormente, se informó la reapertura de carriles para permitir el avance en ambos sentidos; sin embargo, la circulación se mantiene por un solo carril, debido a que continúan los trabajos en el sitio del accidente.

¿Cómo afecta el amoníaco a la salud?

El amoníaco es un gas altamente irritante que puede afectar la salud dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición.

Al inhalarlo, provoca irritación inmediata en nariz, garganta y vías respiratorias, generando síntomas como tos, ardor, dificultad para respirar y sensación de asfixia. En exposiciones más altas, puede causar inflamación severa en los pulmones e incluso daño pulmonar.

El contacto con los ojos puede provocar enrojecimiento, dolor intenso y, en casos graves, lesiones en la córnea. Si entra en contacto con la piel, especialmente en forma líquida, puede causar quemaduras químicas. Además, la exposición prolongada o a altas concentraciones puede derivar en complicaciones más serias, como edema pulmonar.