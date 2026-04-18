Capturan a ‘el taquero más guapo de Culiacán': Quién es ‘El Taurus’, creador de contenido acusado de intento de homicidio

Lo que comenzó como un fenómeno viral en las redes sociales por su carisma y su estilo de vida fitness, ha dado un giro de 180 grados hacia el ámbito penal. Juan Carlos ‘N’, mejor conocido por miles de sinaloenses como ‘El Taurus’ o el ‘taquero más guapo de Culiacán’, fue capturado este viernes 17 de abril por elementos de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

La detención, realizada por la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA), responde a una orden judicial por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa. Pero, ¿cómo fue que un emprendedor que presumía sus ‘carnitas fit’ terminó bajo la lupa de la justicia?

Cumplimenta FGE orden de aprehensión contra Juan Carlos “N” por tentativa de homicidio calificado



Conoce la información completa:https://t.co/LNTmAH9uYf pic.twitter.com/NucoDk9omA — Fiscalía General del Estado de Sinaloa (@FiscaliaSinaloa) April 17, 2026

El fenómeno detrás de ‘El Taurus’

Juan Carlos, de 32 años, no era un taquero común. Su negocio, ‘Carnitas Fit Taurus’, ubicado en la colonia Emiliano Zapata, se convirtió en un punto de referencia para la comunidad fitness de Culiacán. Su estrategia era única: vender 'proteína' en forma de tacos de carnitas justo debajo de un gimnasio, promoviendo un estilo de vida saludable que él mismo modelaba en sus redes sociales.

Su popularidad creció por TikTok e Instagram, donde sus seguidoras lo bautizaron como el taquero más atractivo de la región. Sin embargo, detrás de las fotos de gimnasio y los videos de cocina, se gestaba un conflicto que estalló a principios de este mes de abril.

El incidente en la colonia Emiliano Zapata

De acuerdo con la carpeta de investigación de la Fiscalía, los hechos que motivaron su captura ocurrieron el pasado 9 de abril de 2026. Se presume que, tras una disputa en su establecimiento, ‘El Taurus’ habría agredido a una persona con un arma de fuego.

Días antes de ser aprehendido, el propio Juan Carlos ‘N’ utilizó sus redes sociales para dar su versión de los hechos. En un video, el creador de contenido alegó que actuó en legítima defensa ante un supuesto intento de asalto, afirmando que el agresor había sido enviado directamente para atacarlo.

Actualmente, ‘El Taurus’ se encuentra bajo custodia, y su situación jurídica se determinará en las próximas horas. El caso ha generado un intenso debate en Culiacán, dividiendo opiniones entre quienes defienden su inocencia y quienes exigen justicia por el uso de armas en plena vía pública.