Confirman corte de agua en 6 colonias de Guadalajara a partir del 19 de abril por lavado de tanques

Si vives en el oriente de la capital de Jalisco, es momento de llenar botes y tinacos. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) ha anunciado una nueva jornada de mantenimiento preventivo que provocará corte de agua en diversas zonas habitacionales de Guadalajara a partir de este fin de semana.

Como parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del líquido y asegurar la eficiencia en la red de distribución, el SIAPA informó que el próximo domingo 19 de abril de 2026, a partir de las 10:00 p.m., se realizarán trabajos de limpieza y lavado en el Tanque Talpita.

Estas labores son fundamentales para retirar sedimentos y garantizar que la infraestructura funcione a su máxima capacidad, aunque implicarán la suspensión temporal del servicio para miles de usuarios.

¿Cuáles son las colonias sin agua en Guadalajara?

Debido a la ubicación y el área de influencia del Tanque Talpita, se presentarán bajas presiones y, en la mayoría de los casos, falta total de suministro en las siguientes seis colonias:



Talpita

Santa Cecilia

San José Río Verde

San Miguel de Huentitán

Margarita Maza de Juárez

Balcones de Oblatos

¿Cuándo regresará el suministro de agua a Guadalajara?

De acuerdo con el cronograma oficial del organismo, una vez que concluyan las maniobras de limpieza y se proceda al llenado de las líneas de distribución, se estima que el servicio quede totalmente normalizado durante la mañana del martes 21 de abril.

Se recomienda a los habitantes de estas zonas realizar un uso racional del agua almacenada durante el lunes, ya que la recuperación de la presión en las tuberías suele ser gradual tras la reapertura de las válvulas.

¿Cómo pedir una pipa de agua a SIAPA Guadalajara?

Para mitigar las afectaciones, el organismo pone a disposición de la ciudadanía el servicio de pipas gratuitas, el cual tiene prioridad para hospitales, asilos e instituciones públicas, pero también puede ser solicitado por particulares que se queden sin reservas.

Puedes realizar tu reporte a través de los siguientes canales oficiales:



Línea SIAPATEL: Marcación rápida al 073 (disponible las 24 horas).

Marcación rápida al (disponible las 24 horas). Redes Sociales: Mensaje directo en X (antes Twitter) y Facebook a la cuenta @siapagdl.

Ojo: Al realizar tu reporte por redes sociales, asegúrate de incluir tu domicilio completo y un número de contacto para agilizar la entrega del apoyo.

