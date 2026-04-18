VIDEO: Masacre en bar de Morelos: 8 muertos, entre ellos una mujer

Un hecho violento marcó a Morelos durante las primeras horas de este sábado 18 de abril. Un bar nocturno se convirtió en el escenario de un crimen múltiple que cobró la vida de ocho personas tras un ataque armado.

De acuerdo con los informes validados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo la gestión de Miguel Ángel Urrutia Lozano, el grupo de fallecidos está compuesto por siete varones y una mujer.

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Actualmente, el sitio donde ocurrieron los hechos permanece bajo un estricto resguardo. Las fuerzas del orden han colocado cintas de delimitación para impedir el acceso a cualquier persona ajena a las diligencias, mientras los peritos y agentes ministeriales recolectan evidencias. Las imágenes del lugar reflejan la magnitud del ataque en una entidad donde los eventos delictivos parecen no dar tregua a la población civil.

Cifras alarmantes y vacío gubernamental

Este reciente suceso se suma a una estadística de criminalidad que ha colocado a Morelos en una posición crítica a nivel federal. Datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelan que, durante el primer trimestre del presente año, la entidad acumuló un total de 268 asesinatos intencionales.

Estos indicadores sitúan al estado en el puesto número cuatro en la incidencia de este delito en todo México, compitiendo en niveles de agresividad con las regiones más conflictivas del territorio nacional.

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A pesar de la gravedad de estos números, resalta la indiferencia de las autoridades del estado frente a la crisis de seguridad que atraviesa la región. Mientras los índices de mortalidad se elevan, la titular del Poder Ejecutivo estatal ha sido vista recientemente en actividades públicas ajenas a la problemática de seguridad que aatraviesa la entidad, tales como presentaciones musicales en la Ciudad de México y actos en el Senado de la República o el Bosque de Chapultepec.

¿Qué han dicho las autoridades tras la masacre en bar de Morelos?

Tras el ataque en el bar de Ayala, la respuesta oficial se ha limitado a las labores de investigación de campo habituales, sin que hasta ahora se reporte el éxito en la localización de los responsables. El cierre de la zona afectada continúa vigente, manteniendo en vilo a los residentes de Anenecuilco.

Este episodio refuerza la exigencia de acciones contundentes en una entidad que, tan solo en los primeros 90 días del año, ha mostrado una tendencia al alza en la pérdida de vidas humanas por vías violentas.

La falta de presencia activa de los mandos gubernamentales en los puntos críticos de conflicto sigue siendo uno de los puntos de mayor cuestionamiento para la sociedad morelense tras el saldo trágico de este sábado.