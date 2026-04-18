Cae ‘El Salo’, objetivo prioritario y presunto líder de plaza del CJNG en Tecate

En un operativo coordinado entre los tres niveles de gobierno, las autoridades informaron que detuvieron a un sujeto identificado como Salomón ‘N’, alias ‘El Salo’ en Tecate. Según las áreas de inteligencia sería el jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, era considerado un objetivo prioritario dentro de la Mesa de Seguridad por su presunta participación en diversas actividades delictivas.

El operativo y los detalles de la captura

La detención fue realizada por elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Policía Municipal de Tecate. Según los reportes oficiales, el despliegue se realizó en las inmediaciones de una zona conocida como ‘El Nido de las Águilas’, donde ‘El Salo’ intentó evadir a la justicia junto con otras personas.

Además de ‘El Salo’, también conocido bajo los alias de ‘El 10’, fueron capturadas otras tres personas. Entre los detenidos destaca un individuo apodado ‘El 11’, quien ha sido identificado como el jefe de escoltas y segundo al mando dentro de la célula criminal que operaba en esta zona fronteriza.

Elementos de las Fuerzas Especiales de Seguridad en Baja California detuvieron en Tecate a un hombre identificado como “El Salo”, considerado un objetivo prioritario dentro de las labores de la Mesa de la Paz, por su probable participación en diversos hechos delictivos, entre… pic.twitter.com/mqK8Q7Fk0b — Marina del Pilar (@MarinadelPilar) April 18, 2026

‘El Salo’ y situación legal

A decir de las autoridades locales y estatales, el hecho de que detuvieran a ‘El Salo’ impacta directamente en la operatividad del CJNG en la región, ya que se le vincula con el reciente incremento de la violencia y diversos homicidios perpetrados tanto en Tecate como en la capital del estado.

Tras la captura, el inmueble donde se realizó el operativo quedó bajo resguardo de las autoridades federales, ante la sospecha de que en su interior podrían almacenarse armas de fuego y otros objetos ilícitos.

El CJNG en Baja California: Disputa por el control territorial

Baja California es un estado estratégico para el crimen organizado debido a su conectividad con la frontera de Estados Unidos. Reportes de autoridades estatales y federales indican que esta organización mantiene una ‘guerra abierta’ contra facciones del Cártel de Sinaloa por el control de rutas de tráfico de drogas y migrantes.

A pesar de los operativos, el CJNG se ha regenerado mediante alianzas con células locales para seguir influyendo en municipios como Tijuana y Tecate.