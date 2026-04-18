Golpe al CJNG en Colima: desarticulan célula “Cobra” vinculada a múltiples homicidios

Un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales asestó un golpe al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, con la desarticulación de la célula delictiva ‘Cobra’, presuntamente implicada en diversos homicidios registrados en la entidad.

Desarticulan grupo delictivo la "Cobra"

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, detalló que la célula la "Cobra" estaba integrada por seis personas, de las cuales tres fueron detenidas el pasado 15 de abril mientras circulaban en varias motocicletas portando armas y droga, mientras que las otras tres fueron abatidas el 16 de abril tras agredir a elementos de seguridad al intentar huir.

De acuerdo con las investigaciones, este grupo delictivo está vinculado con el homicidio del policía estatal Edwin, ocurrido el 2 de enero en la colonia Mirador de la Cumbre, así como con el asesinato de los hermanos Luis Manuel y Rubén, propietarios de la panadería ‘El Pichón’, en la colonia Fátima.

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Cae el último integrante de la célula la "Cobra"

Las autoridades señalaron que, gracias al análisis de videograbaciones, se logró identificar a José Antonio ‘N’, alias "51", como presunto responsable de la ejecución en la panadería, quien además fue detenido portando un arma de fuego, droga y la misma vestimenta utilizada durante el crimen.

El fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, informó que con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión por el delito de homicidio, la cual ya fue cumplimentada, por lo que el imputado se encuentra a disposición de un juez para el desarrollo de su proceso penal.

Asimismo, se precisó que la detención inicial fue calificada como legal y que también enfrenta cargos por portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud.