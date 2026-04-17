VIDEO: Rescatan a abuelita de 70 años en Ecatepec encerrada con chapa electrónica

Una intervención de emergencia en la colonia Fuentes de Aragón, ubicada en el municipio de Ecatepec, permitió el rescate de Sara, mujer de 70 años que permaneció encerrada durante varios días. Todo quedó grabado en video.

El operativo fue ejecutado por la unidad de Rescate Urbano de Protección Civil y Bomberos, quienes se vieron obligados a emplear la fuerza física para vulnerar los accesos de la vivienda. El domicilio contaba con medidas de seguridad "avanzadas", incluyendo una protección metálica y una cerradura electrónica gestionada mediante códigos numéricos que impedían la salida de la víctima.

#Ecatepec | Rescatan a adulta mayor encerrada; llevaba días aislada en casa con chapa eléctrica



En el Edomex, una mujer de 70 años fue rescatada tras permanecer varios días encerrada en su propia casa, en la colonia Fuentes de Aragón.



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Según testimonios de los residentes de la zona, la situación de aislamiento era tal que los vecinos se encargaban de suministrarle alimentos a través de una ventana. Al lograr entrar al inmueble, los brigadistas encontraron a la adulta mayor en un estado de salud vulnerable, presentando dificultades visuales y una crisis nerviosa severa.

En el sitio también se hallaban dos perros que compartían el encierro. Tras la extracción, la mujer fue movilizada a las instalaciones del DIF para recibir atención integral, mientras que los animales fueron puestos bajo la custodia de la unidad de Bienestar Animal.

Penas por abandono de adultos mayores en el Estado de México

En el Estado de México ya existe la implementación de reformas legales diseñadas para combatir la violencia familiar y el desamparo hacia sectores vulnerables. La normativa, impulsada originalmente por la diputada Elizabeth Mateos, establece que el abandono no solo es la desatención física, sino cualquier acto deliberado de aislamiento, exclusión o hacinamiento permanente contra individuos que no pueden valerse por sus propios medios.

Las modificaciones realizadas a los artículos 156 y 158 del Código Penal estipulan castigos que van desde los tres meses hasta los tres años de cárcel para quienes incumplan con su responsabilidad de cuidado.

Estas sanciones aplican tanto para quienes abandonen a personas con discapacidad como a adultos mayores. Además de la privación de la libertad, la ley contempla que, si el responsable es un tutor o ascendiente directo, se le retirarán los derechos de patria potestad o tutela de manera definitiva.

Crisis de violencia hacia la población de la tercera edad

La problemática que enfrentó Sara en Ecatepec refleja una estadística alarmante en el país: de cada cinco personas de la tercera edad, tres padecen algún tipo de agresión en su entorno familiar.

Las autoridades han identificado que el maltrato se manifiesta a través de golpes, violencia psicológica, humillaciones y el despojo de propiedades. Cada día, aproximadamente 850 ciudadanos alcanzan los 60 años de edad, lo que incrementa la urgencia de aplicar estas reformas que protegen sus bienes y derechos.

La legislación vigente subraya que las familias tienen el deber ineludible de prevenir cualquier acto de discriminación o explotación. En el caso específico de Ecatepec, la entrada forzada fue la única vía para interrumpir un ciclo de presunta violencia familiar.

El área de rescate especializado reiteró que la seguridad de la vivienda, lejos de proteger a la habitante, funcionaba como un mecanismo de privación de la libertad que hoy se persigue bajo el rigor de la Gaceta Oficial.

