¡Bajo la sombra del peligro! Vecinos de Paraíso se rebelan contra la Refinería Olmeca

Durante este sábado, un grupo de ciudadanos residentes de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, también conocida como Petrolera, en el municipio de Paraíso, Tabasco, iniciaron una jornada de protestas para demandar una solución definitiva a la situación de riesgo que enfrentan. La principal petición de los manifestantes es ser trasladados a un sitio seguro, argumentando que la cercanía con la refinería Olmeca ha vuelto insostenible la permanencia en sus hogares.

La problemática no es nueva, pues los afectados han lidiado con una degradación constante en su calidad de vida. Entre los factores más críticos señalados se encuentra la polución ambiental y las emisiones constantes que afectan la pureza del aire.

Protestas en #Tabasco | Vecinos no quieren vivir junto a la refinería Olmeca



Vecinos de la colonia Lázaro Cárdenas del Río, en Paraíso, salieron a las calles para exigir su reubicación ante las condiciones en las que viven, a escasos metros de la Refinería Olmeca.



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A esto se suma un estruendo permanente derivado de las actividades industriales, el cual impide el descanso y la tranquilidad de las familias que habitan en el sector.

La vida al otro lado del muro

La urgencia del movimiento radica en la extrema proximidad de las viviendas con las instalaciones petroleras. Actualmente, la comunidad se encuentra dividida del complejo industrial únicamente por una estructura física.

Bajo consignas que enfatizan la necesidad de estar lejos de esa barda para preservar la integridad física, los vecinos expresan que su prioridad es obtener una vivienda donde no imperen el miedo ni las amenazas constantes.

Aunque la colonia alberga a cientos de personas, en esta etapa inicial del movimiento han salido a las calles unas decenas de ciudadanos. No obstante, los participantes aseguran que este es solo el punto de partida de una serie de acciones que planean mantener de forma prolongada.

El objetivo central es lograr que las autoridades gubernamentales muestren sensibilidad ante su causa y establezcan canales de comunicación efectivos que hasta ahora han sido insuficientes.

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Búsqueda de acuerdos y alternativas económicas

El pliego petitorio de los residentes de la colonia Petrolera contempla dos rutas principales para resolver el conflicto. La primera es la reubicación gestionada por el Estado hacia zonas con mejores condiciones de seguridad. Como segunda

opción, proponen el pago de indemnizaciones justas. Para ello, sugieren que se realicen avalúos precisos que determinen el valor real de sus propiedades, permitiendo que cada familia cuente con los recursos necesarios para elegir de manera independiente un nuevo lugar donde radicar.

Esta movilización surge como respuesta directa a los incidentes y siniestros que se presentan con regularidad en la refinería Olmeca. Los vecinos insisten en que vivir sin riesgos es un derecho básico y que la situación actual en Paraíso requiere una intervención inmediata antes de que la inseguridad habitacional derive en consecuencias mayores para la población civil.

