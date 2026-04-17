Cae sujeto con tres maletas de droga en terminal de autobuses de Zapopan, Jalisco

La actividad delictiva no dio tregua durante las primeras horas de este viernes en el estado de Jalisco, especialmente en el municipio de Zapopan, donde se registraron los principales incidentes durante la madrugada en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG de Noche).

En una acción coordinada por elementos de seguridad en el municipio de Zapopan, se logró la detención de un individuo que pretendía viajar con un cargamento de sustancias ilícitas. El arresto ocurrió en una estación de autobuses ubicada en la colonia Rinconada del Sol, un punto de alta afluencia de pasajeros.

Al realizar una revisión de rutina, las autoridades localizaron tres maletas que, según los reportes preliminares, contenían una cantidad significativa de presunta droga. El sospechoso fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar el peso exacto y el tipo de sustancia, mientras se integra la carpeta de investigación para identificar el origen y destino del cargamento.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre fue detenido con tres maletas que contenían supuestamente droga, el hecho ocurrió en una estación de autobuses de la Col. Rinconada del Sol en Zapopan.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/o1Bg4yO1iW — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 17, 2026

Madrugada violenta en El Salto: Ataque armado deja dos muertos y un herido

Mientras se realizaba la detención en Zapopan, la violencia estalló en el municipio de El Salto. Una agresión directa con armas de fuego en contra de tres varones movilizó a los cuerpos de emergencia hacia el cruce de las calles Obsidiana y Zafiro, en la colonia Esmeralda.

El saldo del ataque fue fatal:



Dos fallecidos: Dos de los hombres perdieron la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de los impactos.

Dos de los hombres perdieron la vida en el lugar de los hechos debido a la gravedad de los impactos. Un lesionado: Un tercer sujeto resultó herido y fue trasladado de urgencia por paramédicos para recibir atención médica especializada.

🔴#IMPORTANTE | Dos hombres fueron agredidos en calles de la Col. Esmeralda en el municipio de El Salto, un sujeto más quedó lesionado.



Con información: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/yy0cAp0mOL — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) April 17, 2026

Elementos de la policía municipal acordonaron la escena, mientras que peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y personal de la Fiscalía del Estado realizaron el levantamiento de indicios. Hasta el momento, no se cuenta con datos sobre los causantes de la agresión, quienes lograron darse a la fuga.

