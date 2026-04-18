Héroes al volante por una causa: Hamburguesas y autos para ayudar a lesionados por explosión en tortillería ‘La mal cocida’ de Cd. Juárez

La solidaridad en Ciudad Juárez, Chihuahua tiene olor a carbón y rugido de motores. A una semana de la trágica explosión en la tortillería ‘La mal cocida’, el norponiente de la ciudad se convirtió en el escenario de un evento sin precedentes.

Amigos, familiares y clubes de automovilismo se reunieron con un solo objetivo: evitar que las familias de los lesionados enfrenten solas la crisis financiera que dejó el siniestro.

Una tragedia que movilizó a Juárez

El accidente, ocurrido hace apenas unos días, dejó un saldo de cuatro trabajadores heridos, dos de ellos luchando por su vida en el hospital. La fuerza de la explosión en ‘La mal cocida’ fue tal que derribó paredes y cambió para siempre la vida de quienes se encontraban en el área de producción de la tortillería.

‘Hizo la explosión y tumbó toda la pared... mi hijo se quemó toda la cara’, relató con la voz entrecortada el padre de una de las víctimas, quien hoy solo espera un milagro y la ayuda de la comunidad.

Autos, hamburguesas y esperanza

Para cubrir los elevados gastos médicos, César Martínez y otros compañeros de trabajo organizaron una exhibición de autos deportivos y clásicos al exterior del local siniestrado. Esta es una oportunidad única para todos los juarenses de ver joyas automotrices mientras se disfruta de un combo de hamburguesas con papas y refresco.

‘Todo lo que vendamos aquí es para darlos a los afectados del accidente. Esperamos en Dios llegar a la meta’, comentó Martínez, quien ha sido amigo de los afectados por más de 12 años.

Exhibición de autos deportivos | Reynaldo Lara / Azteca Noticias

¿Cómo ayudar a los afectados?

La situación es crítica. Los trabajadores hospitalizados no solo enfrentan un proceso de recuperación doloroso (con quemaduras graves en rostro y cuerpo) sino que sus familias están ‘deshechas’ ante la incertidumbre económica. La meta es clara: recaudar fondos suficientes para que la falta de dinero no sea un impedimento en su tratamiento.

Venta de postres | Reynaldo Lara / Azteca Noticias

El evento al exterior de ‘La mal cocida’ demuestra que, en los momentos más oscuros, la unión de la comunidad puede ser el combustible necesario para salir adelante. Si te encuentras en esta parte de Chihuahua, asistir a estos eventos de recaudación es la forma directa de apoyar a estos trabajadores que hoy, más que nunca, necesitan que Juárez no los olvide.