Tragedia en la México-Pachuca: Menor de 17 años muere tras salir proyectado en volcadura

Un amanecer trágico y un caos vial kilométrico es el saldo que dejó un fuerte accidente automovilístico registrado la mañana de este viernes 23 de enero en la autopista México-Pachuca. El percance, en el que se vio involucrada una camioneta de carga, cobró la vida de dos personas, entre ellas un menor de edad.

El siniestro ocurrió alrededor de las 05:00 horas a la altura del kilómetro 15, en la zona conocida como Santa Clara y San Pedro Xalostoc, perímetro del municipio de Ecatepec de Morelos.

¿Qué pasó en la México-Pachuca? Saldo fatal por fuerte accidente

De acuerdo con los reportes policiales preliminares, en el accidente se vieron involucrados al menos cuatro vehículos: una camioneta de mudanzas de tres y media toneladas y dos automóviles particulares.

#AlertaVialFIA | Mueren dos personas tras fuerte accidente en #Ecatepec



El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 15, dentro del perímetro del municipio de Ecatepec de Morelos, con dirección a la Ciudad de México.



Equipos de emergencia y servicios periciales se… pic.twitter.com/ApUUyVTDui — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 23, 2026

La mecánica de los hechos apunta a que la camioneta de carga perdió el control cuando circulaba con dirección a la Ciudad de México, lo que provocó su volcadura sobre la cinta asfáltica. Debido a la fuerza del impacto, dos de sus ocupantes salieron proyectados de la cabina, golpeando brutalmente contra el pavimento.

Uno de los vehículos particulares implicados terminó impactado contra el muro de contención, aproximadamente 100 metros adelante de la zona cero.

Saldo fatal: Un menor y un adulto fallecidos

Al lugar arribaron cuerpos de emergencia para brindar los primeros auxilios; sin embargo, confirmaron el deceso instantáneo de dos masculinos debido a la gravedad de las lesiones. Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como:



Un menor de 17 años de edad.

de edad. Un hombre de entre 40 y 45 años.

Accidente en la México-Pachuca: Dos muertos por un fuerte choque, entre ellos un joven de 17 años | Foto: Armando Martínez/FIA

Colapso vial hacia Indios Verdes

El accidente ha generado un severo caos vial para quienes se dirigen de Hidalgo y el Estado de México hacia la capital del país. La zona fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las labores de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, quienes realizan el levantamiento de los cuerpos.

Hasta el momento, se reportan filas kilométricas de vehículos detenidos con dirección a Indios Verdes. Se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas como la Vía Morelos o la Avenida Central, ya que las maniobras de retiro de unidades y limpieza de la calzada mantienen afectada la circulación.

