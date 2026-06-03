¿Cómo saber dónde viene el Tren Suburbano? Guía para monitorear los convoyes en tiempo real

El Tren Suburbano se ha convertido en una de las principales alternativas de movilidad para miles de personas que viajan diariamente entre la Ciudad de México, el Estado de México y, ahora, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) a raíz de la reciente ampliación de la ruta hasta la terminal aérea.

Para quienes dependen de este sistema de transporte, existe una herramienta digital que permite conocer la ubicación de los trenes en tiempo real, una función que puede marcar la diferencia al momento de planear un viaje o llegar con anticipación a una conexión importante.

Amigo Suburbano: la plataforma que muestra dónde viene el tren

¡Atención, usuarios! En caso de querer estar bien informado sobre el avance de trenes, la herramienta se llama Amigo Suburbano y funciona como una plataforma comunitaria que permite a los usuarios consultar el avance de los trenes mientras se encuentran en operación.

A través de este sistema es posible verificar en qué estación se encuentra una unidad y calcular de forma aproximada cuánto tiempo tardará en llegar a la siguiente parada. La información se actualiza constantemente conforme los trenes avanzan por la ruta.

Esto resulta especialmente útil para quienes realizan trayectos largos, tienen horarios ajustados o necesitan trasladarse al AIFA sin contratiempos.

¿Qué funciones tiene Amigo Suburbano?

Además de consultar la ubicación de los convoyes, la plataforma cuenta con una función colaborativa mediante la cual los pasajeros pueden reportar retrasos, fallas o cualquier incidencia que afecte el servicio.

Gracias a estos reportes, otros usuarios pueden conocer el estado de la operación antes de llegar a una estación y tomar decisiones con mayor información.

La plataforma ofrece datos tanto de la línea tradicional del Tren Suburbano como del nuevo tramo que conecta con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

¿Cómo se puede utilizar Amigo Suburbano?

Aunque muchas personas la identifican como una aplicación, en realidad no se descarga desde tiendas como Google Play o App Store.

Para acceder a sus funciones es necesario ingresar directamente a través de un enlace web, donde se puede consultar la información actualizada del servicio desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

Su principal ventaja es que no requiere instalación y puede utilizarse de forma rápida desde el navegador del teléfono o computadora.

Estas son las estaciones del Tren Suburbano hasta el AIFA

Actualmente, el recorrido completo está integrado por 12 estaciones que enlazan la capital del país con diversos municipios mexiquenses y concluyen en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Las estaciones son:



Buenavista

Fortuna

Tlalnepantla

San Rafael

Lechería

Cueyamil

La Loma

Teyahualco

Prados Sur

Cajiga

Xaltocan

AIFA

Con esta ampliación, los pasajeros cuentan con una alternativa de transporte masivo para llegar al aeropuerto sin depender exclusivamente de automóviles particulares o autobuses.

¿Cuánto cuesta viajar en el Tren Suburbano?

Es muy importante conocer que las tarifas en el Tren Suburbano varía de acuerdo a la distancia recorrida; para los viajes entre estaciones intermedias, el costo es de 11.50 pesos. En cambio, quienes realicen el trayecto completo desde Buenavista hasta el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles deberán pagar 45 pesos.