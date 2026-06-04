¡Llamas fuera de control! Feroz incendio consume bodega de cerámica y vidrio cerca del Mercado de Jamaica | Mientras Dormía

¡Llamas fuera de control! Un fuerte incendio en una bodega de cerámica y vidrio desató caos entre vecinos de la colonia Jamaica, en la Ciudad de México (CDMX); el humo se levantó a más de 50 metros de altura.

El incendio en el Mercado de Jamaica provocó el desalojo de al menos cien personas.

"Demasiado humo negro, las llamas bien rojas, bien intenso todo (...) Sí estuvo muy alarmante la verdad", explicó Daniela Geraldine, vecina de la zona.

Pánico por riesgo de explosión: Vecinos temían que las llamas alcanzaran tanques de gas

Los primero informes indican que las llamas consumieron una superficie de 600 metros cuadrados, generando intensas llamas y enormes columnas de humo. El fuego y el calor hizo que los habitantes salieran de sus casas para ponerse a salvo.

Debido a las intensas llamas, los habitantes temían que se extendiera hasta los tanques de gas, ubicado en un mercado de comida cercano a la zona del incendio.

A pesar de las enormes columnas de humo y las incontrolables lluvias, el incendio no dejó ninguna persona herida, por lo que todo quedó en graves daños materiales.

#MientrasDormía | Feroz incendio consume bodega junto al Mercado de Jamaica



Un fuerte #incendio en una bodega de cerámica y vidrio desató el pánico durante la madrugada en la colonia Jamaica de la #CDMX. El fuego consumió rápidamente plásticos y solventes en una superficie de… pic.twitter.com/ue7Qhp321N — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

Bomberos combaten por más de 3 horas las llamas

Durante más de tres horas, bomberos de varias alcaldías y de la Marina atacaron las llamas que amenazaban con propagarse a predios aledaños. El fuego fue controlado minutos antes de la media noche.

Tras combatir las llamas, rescatistas y bomberos recibieron atención médica, proporcionándoles oxígeno por la inhalación de humo.

"Por el humo que hay dentro (...) Se les da oxigenoterapia y son problemas respiratorios", explicó Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Alrededor de las 23:30, finalmente el Incenido de la bodega cerca del Mercado de Jamaica fue sofocado en su totalidad.



Los equipos de emergencia comienzan a retirarse.

Saldó blanco: no se reportaron personas heridas.



La Fiscalía investigará cuál fue la causa que originó la… pic.twitter.com/ROy5a07Ed7 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

"No es la primera vez": vecinos denuncian tres incendios de gran magnitud en solo dos años

"Muy peligroso, no es la primera vez". Autoridades ya investigan las causas del incendio cerca del Mercado de Jamaica. Vecinos aseguran que esta no es la primera vez que se registra un siniestro de esta magnitud.

"En dos años para acá, ha habido 3 incendios de esta magnitud", explicó Mónica Gonzáles, vecina.

¿Qué hacer en caso de un incendio en México?

¡Guarda la calma! Expertos explican que en caso de encontrarte en un incendio, lo primero que hay que hacer es tratar de mantener la calma y seguir estas recomendaciones:



Evacua : Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo.

: Sigue las rutas de escape y salidas de emergencia sin detenerte; si hay humo, agáchate o arrástrate para evitar inhalarlo. Avisar: Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar.

Llama a los servicios de emergencia y alerta a las demás personas para que puedan evacuar. No te encierres : Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas.

: Evita meterte abajo de mesas, escritorio o camas. Después del incendio consulta con el Departamento de Bomberos de tu localidad para verificar si es seguro entrar a la residencia.

Si encuentras a personas lesionadas, se recomienda guardar la calma y ayudarlo a escapar para que los elementos médicos puedan ayudarlo.