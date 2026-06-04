¿Cómo va el tráfico en la CDMX hoy? Calles cerradas y afectadas por marchas este jueves

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 4 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Autoridades piden tomar recomendaciones, ya que algunas zonas de la capital del país cuentan con encharcamientos e inundaciones por las lluvias en CDMX.