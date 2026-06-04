¿Cómo va el tráfico en la CDMX hoy? Calles cerradas y afectadas por marchas este jueves
Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para este jueves 4 de junio 2026; estas son las alternativas viales.
¡No te quedes atorado en el tráfico! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 4 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.
Autoridades piden tomar recomendaciones, ya que algunas zonas de la capital del país cuentan con encharcamientos e inundaciones por las lluvias en CDMX.
Marchas en CDMX HOY 4 de junio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales este juves
¿Qué marchas habrá en CDMX este jueves?
Estas son las marchas que podrían afectar las calles de la CDMX a lo largo de este jueves 4 de mayo 2026:
🛑 A las 10:00 horas se espera concentración de manifestantes en:
- Lugar 1: Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Caseta Autopista México -Toluca
- Lugar 3: Caseta Autopista México - Pachuca
- Lugar 4: Caseta Autopista México - Cuernavaca
- Lugar 5: Caseta Autopista México - Puebla
06:27 #PrecauciónVial | Se espera concentración de manifestantes a las 10:00 horas en algunos puntos:— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026
Lugar 1: Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
Lugar 2: Caseta Autopista México -Toluca
Lugar 3: Caseta Autopista México - Pachuca
Lugar 4: Caseta…
Encharcamiento en Eje 1 Norte; zonas afectadas
Encharcamiento provoca lento avance en el eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana entre Economía y Blvd. Puerto Aéreo, en la alcaldía Venustiano Carranza.
Se recomienda tomar las siguiente alternativa vial: Av. Texcoco.
Personal de #TránsitoCDMX de la #SSC agiliza la circulación en el Eje 1 Norte Fuerza Área Mexicana entre Economía y Blvd. Puerto Aéreo por encharcamiento, alcaldía Venustiano Carranza, @SEGIAGUA. #AlternativaVial Av. Texcoco. pic.twitter.com/32Ga0IOMVb— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) June 4, 2026
¿Qué autos NO circulan este miércoles 3 de junio?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este jueves 4 |de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado VERDE
- Terminación de placas 1 y 2
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) June 4, 2026
El #HoyNoCircula de este jueves 4 de junio en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoVerde🟢 con terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/WhyFlNX133