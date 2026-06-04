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¿Cómo va el tráfico en la CDMX hoy? Calles cerradas y afectadas por marchas este jueves

Estas son las calles cerradas y otras afectaciones viales provocadas por las marchas en CDMX para este jueves 4 de junio 2026; estas son las alternativas viales.

Marchas en CDMX HOY 4 de junio 2026: Calles cerradas, afectaciones viales y encharcamientos este jueves
¿Cómo va el tráfico en calles de la CDMX este jueves?|FACEBOOK: CNTE

Escrito por: Fernanda Benítez, Felipe Vera

¡No te quedes atorado en el tráfico! Las calles de la Ciudad de México (CDMX) se verán afectadas por las marchas y manifestaciones de este jueves 4 de junio 2026: te compartimos las zonas afectadas y las alternativas viales.

Autoridades piden tomar recomendaciones, ya que algunas zonas de la capital del país cuentan con encharcamientos e inundaciones por las lluvias en CDMX.

Marchas en CDMX HOY 4 de junio 2026: Calles cerradas y afectaciones viales este juves

¿Qué marchas habrá en CDMX este jueves?

Estas son las marchas que podrían afectar las calles de la CDMX a lo largo de este jueves 4 de mayo 2026:

🛑 A las 10:00 horas se espera concentración de manifestantes en:

- Lugar 1: Abraham González no. 48, col. Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
- Lugar 2: Caseta Autopista México -Toluca
- Lugar 3: Caseta Autopista México - Pachuca
- Lugar 4: Caseta Autopista México - Cuernavaca
- Lugar 5: Caseta Autopista México - Puebla

Encharcamiento en Eje 1 Norte; zonas afectadas

Encharcamiento provoca lento avance en el eje 1 Norte Fuerza Aérea Mexicana entre Economía y Blvd. Puerto Aéreo, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Se recomienda tomar las siguiente alternativa vial: Av. Texcoco.

¿Qué autos NO circulan este miércoles 3 de junio?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este jueves 4 |de junio 2026 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado VERDE
  • Terminación de placas 1 y 2
  • Holograma 1 y 2

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