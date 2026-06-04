¿Líneas cerradas por la lluvia? Así la actividad del Metro de la CDMX este jueves 4 de junio
Este jueves 4 de junio amanece con lluvias y esto podría afectar el avance del Metro de la CDMX. Te decimos cómo va el avance con atrasos, líneas cerradas y demoras.
La mañana de este jueves 4 de junio amaneció con lluvias, situación que podría afectar la actividad y movilidad del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Consulta el avance de trenes, atrasos en Líneas y toda la actividad para que llegues a tiempo a tu destino.
En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que no se te haga tarde.
¿Líneas cerradas por la lluvia? Así la actividad del Metro de la CDMX este jueves 4 de junio
Qué líneas están cerradas hoy
La Línea 2 mantiene su operación de manera provisional en dos tramos divididos en ambos sentidos:
- De Tasqueña a Xola
- De Pino Suárez a Cuatro Caminos
Seis estaciones que permanecen completamente cerradas:
- Zócalo/Tenochtitlan
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
- Nativitas
- Portales
Implementan marcha de seguridad en 9 líneas del Metro por lluvias
El Metro informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se ha activado el protocolo de marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.
Esta medida operativa reduce significativamente la velocidad de los trenes.