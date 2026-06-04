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¿Líneas cerradas por la lluvia? Así la actividad del Metro de la CDMX este jueves 4 de junio

Este jueves 4 de junio amanece con lluvias y esto podría afectar el avance del Metro de la CDMX. Te decimos cómo va el avance con atrasos, líneas cerradas y demoras.

Metro CDMX HOY 4 de junio 2026: Retrasos y avance de trenes este domingo
¿Qué pasa en el Metro CDMX este jueves?|AZTECA NOTICIAS

Escrito por: Jimena Romero, Alejandra Gómez

La mañana de este jueves 4 de junio amaneció con lluvias, situación que podría afectar la actividad y movilidad del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Consulta el avance de trenes, atrasos en Líneas y toda la actividad para que llegues a tiempo a tu destino.

En Azteca Noticias te damos el reporte EN VIVO para que no se te haga tarde.

¿Líneas cerradas por la lluvia? Así la actividad del Metro de la CDMX este jueves 4 de junio

Qué líneas están cerradas hoy

La Línea 2 mantiene su operación de manera provisional en dos tramos divididos en ambos sentidos:

  • De Tasqueña a Xola
  • De Pino Suárez a Cuatro Caminos

Seis estaciones que permanecen completamente cerradas:

  • Zócalo/Tenochtitlan
  • San Antonio Abad
  • Chabacano
  • Viaducto
  • Nativitas
  • Portales

Implementan marcha de seguridad en 9 líneas del Metro por lluvias

El Metro informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la Ciudad de México, se ha activado el protocolo de marcha de seguridad en las Líneas 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12, A y B.

Esta medida operativa reduce significativamente la velocidad de los trenes.

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