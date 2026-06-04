¿Líneas cerradas por la lluvia? Así la actividad del Metro de la CDMX este jueves 4 de junio

La mañana de este jueves 4 de junio amaneció con lluvias, situación que podría afectar la actividad y movilidad del Metro de la Ciudad de México (CDMX). Consulta el avance de trenes, atrasos en Líneas y toda la actividad para que llegues a tiempo a tu destino.

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