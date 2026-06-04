¡Vieron cuando se la llevó! Escondió a niña por 10 meses en CDMX tras subirla a un taxi

Una madre de familia vivió por 10 meses la angustia tras la desaparición de su hija de apenas 15 años de edad, a quien retuvieron durante ese tiempo después de ser llevada por un sujeto en un taxi en la Ciudad de México (CDMX)

El probable implicado fue detenido e identificado como Marco “N”, quien ahora se encuentra bajo investigación por su probable responsabilidad en el delito de desaparición de personas cometida por particulares contra la menor.

Familiar presenció secuestro de menor en CDMX

El 18 de julio de 2025, un hombre habría trasladado a la adolescente en un taxi desde su domicilio ubicado en la colonia Ampliación Penitenciaria, alcaldía Venustiano Carranza, hacia una ubicación desconocida.

Una familiar de la víctima presenció los hechos e intentó impedir que se la llevaran; sin embargo, no logró evitar que abandonaran el lugar. Tras la desaparición de la menor se emitió una Alerta Amber el 19 de julio de 2025.

Ese mismo día, la madre de la adolescente presentó la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, la cual informó este miércoles la captura del sujeto.

Sujeto movío a menor a un segundo domicilio para esconderla

Después de un análisis de videograbaciones y entrevistas, se pudo saber que la adolescente fue llevada a un inmueble ubicado en la colonia 10 de Mayo, en la misma alcaldía, donde permaneció oculta durante varios meses.

Labores de investigación y un seguimiento de agentes de la Policía de Investigación (PDI) permitió saber que la víctima se encontraba nuevamente en el inmueble de la colonia 10 de Mayo.

Un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de aprehensión contra Marco “N”, así como una orden para catear el lugar.

Rescatan a menor raptada por sujeto que se la llevó en un taxi

El 21 de mayo de 2026 fue detenido y agentes rescataron a la víctima.

Marco "N" fue presentado ante un juez, mientras que la adolescente quedó bajo resguardo institucional.

Cinco días después, el presunto responsable fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva y un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.