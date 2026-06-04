Detienen a 12 personas dedicadas a la venta de drogas en escuelas de la GAM; una de ellas es menor de edad

Al menos 12 personas fueron detenidas en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en los límites de la Sierra de Guadalupe, por presunta relación con un grupo delictivo dedicado a la venta de droga en escuelas de la zona; uno de los detenidos es menor de edad.

Droga, armas y vehículos: Así fue la detención en calles de la GAM

A pesar de que no se reveló la identidad de los detenidos, se reveló que fueron tres mujeres de 23, 25 y 41 años, y nueve hombres de entre 19 a 30 años de edad, uno de ellos con tan solo 17 años, relacionados con la venta de droga.

La detención de las tres mujeres y nueve hombres ocurrió cuando elementos de la policía capitalina notaron a un grupo de personas manipulando bolsitas de plástico de manera inusual; estas eran utilizadas para la venta de drogas.

Al acercarse a ellos, se les realizó una revisión en la que se aseguraron dos vehículos, dos armas de fuego cortas, tres cartuchos útiles y percutidos, 14 tarjetas bancarias, un reloj digital, licencias de conducir, dinero en efectivo, así como una arma punzo cortante y siete mochilas de distintos colores.

Además de las armas de fuego y punzo cortantes, se les aseguraron cuatro bolsas con droga, aparentemente marihuana a granel, según un comunicado de la SSC.

"Los detenidos están posiblemente relacionados con un grupo delictivo generador de violencia dedicado a la venta de droga en inmediaciones de planteles escolare de la zona", explicó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en CDMX, a través de redes sociales.

#Importante | Resultado de las acciones operativas de combate a los delitos de alto impacto en @TuAlcaldiaGAM y en atención a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a tres mujeres y nueve hombres en los límites de la #SierraDeGuadalupe.



Se les… pic.twitter.com/qVeEehncnO — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) June 4, 2026

¿Qué pasará con las 12 personas detenidas por venta de drogas en la GAM?

Al momento de la detención, las autoridades capitalinas les leyeron su cartilla de derechos de ley, para posteriormente trasladarnos al Ministerios Público de la Ciudad de México en donde se definirá su situación jurídica; los objetos asegurados también fueron llevados al lugar.

Hasta el momento no se tienen más detalles sobre las personas detenidas.