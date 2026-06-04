Fuerte incendio en zona del Mercado de Jamaica: luchan por apagar grandes llamas

Un fuerte incendio se registró la noche de este miércoles 3 de junio de 2026 en inmediaciones del Mercado de Jamaica en la Ciudad de México.

Los servicios de emergencia informaron que se han desplegado hasta la zona de la alcaldía Venustiano Carranza, donde los bomberos luchan por combatir el fuego.

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Reportan fuerte incendio en el mercado de Jamaica🔥⚠️ pic.twitter.com/S2HLdGcPRt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) June 4, 2026

¿Qué se sabe del incendio en la zona del Mercado de Jamaica?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que equipos de atención de emergencias trabajan en el control y extinción de un incendio al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica.

Autoridades pidieron a la ciudadanía no acercarse a la zona y permitir el paso de vehículos de emergencias. La zona está acordonada y no se permite la circulación vehicular.

Juan Manuel Pérez Cova, jefe de los bomberos de la CDMX, informó que el incendio se registró en una fábrica en la colonia Jamaica.

Equipos de atención de emergencias de la Ciudad de México trabajan en el control y extinción de un incendio al interior de un inmueble ubicado en Guillermo Prieto y 2ª Cerrada de Guillermo Prieto, Jamaica, Venustiano Carranza.



Evita acercarte a la zona y permite el paso de… pic.twitter.com/rYjnAMbRGb — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 4, 2026

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